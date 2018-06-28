У музейных “Палат” установили футбольные ворота с редкими фотографиями

Город пестрит всевозможными арт-объектами, посвященными чемпионату мира по футболу. Музейный комплекс “Палаты” решил не оставаться в стороне и разместил около главного входа футбольные ворота с ярчайшими моментами футбольной жизни Владимирской губернии. Экспозиция носит название “Одна игра английская”, а фотографии взяты из архивов ВСМЗ.

Эти снимки будут интересны и детям, и взрослым. Даже самые ярые фанаты, скорее всего, не видели владимирской команды образца 1913 года или редчайшие кадры строительства стадиона “Торпедо”. Выставка будет работать до 2 сентября и посетить её может каждый абсолютно бесплатно.

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

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