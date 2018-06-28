Роман Евстифеев: от кого и зачем нужно защищать Владимиро-Суздальский музей-заповедник?

Почему вокруг ВСМЗ идет столько споров? Какую роль в жизни нашего города играет этот музейный комплекс, почему и чем он так дорог и ценен? Все очень просто, отвечает ученый Роман Евстифеев – это наша память, это основа нашей идентичности, это то, чем мы не готовы поступаться в угоду сиюминутной выгоде. Смотрите видео-колонку Романа Евстифеева на Prizyv.ru.
Андрей Чегодаев
Фото: Prizyv.ru
Обсуждение 1
Диорама в Золотых Воротах важна кому? Тем, кого туда в советское и в постсоветское время водили? 1-2 поколениям? А может быть иностранным или иногородним туристам? Сами себе противоречите. Много столетий Золотые Ворота стояли без диорамы и норм, а тут вдруг диорама стала частью Золотых ворот. А если бы там стоял телевизор его бы тоже сделали частью золотых ворот? Прежде чем начинать разговоры про ВСМЗ надо из себя совковость выкинуть всю, или уж сразу сделать музей совка и диораму туда поставить))) Впрочем я не утверждаю, что диорама – это плохо. Плохо желание законсервировать Золотые Ворота на уровне своих детских пионерских воспоминаний. Экспозиция Золотых Ворот с шинелью и скафандром – это хорошая экспозиция для городской школы, но никак не для главной визитной карточки региона. Всю жизнь проработавшие там милые музейные сотрудники не знают английского! Даже надписи не продублированы на разных языках. Сколько раз видел как интуристы мучаются, посещая Золотые Ворота. Но как только что новое предложишь – сразу все против – не сметь посягать на наши советские святыни!