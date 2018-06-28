Роман Евстифеев: от кого и зачем нужно защищать Владимиро-Суздальский музей-заповедник?

Почему вокруг ВСМЗ идет столько споров? Какую роль в жизни нашего города играет этот музейный комплекс, почему и чем он так дорог и ценен? Все очень просто, отвечает ученый Роман Евстифеев – это наша память, это основа нашей идентичности, это то, чем мы не готовы поступаться в угоду сиюминутной выгоде. Смотрите видео-колонку Романа Евстифеева на Prizyv.ru.

Андрей Чегодаев

Фото: Prizyv.ru