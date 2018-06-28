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Мало, зато модно: собираем чемодан в отпуск

Пять простых правил

Я собираюсь в отпуск! Какое счастье и… настоящая проблема. Каждый раз думаю, что же положить в чемодан, чтобы не брать с собой лишнее, но при этом было что надеть. И конечно, на отдыхе очень хочется быть неотразимой. Думаю, многие из вас меня поймут. Предлагаю вместе составить курортный гардероб.

Первое правило: путешествие начинается с дороги. Отправляясь в аэропорт или на вокзал, выберите комфортные свободные брюки или джинсы из тонкого материала. В качестве топа – футболку. Обувь стоит выбирать удобную и желательно закрытую. В сумочку положите большой и яркий шарф в стиле “Hermes”. Вы сможете его накинуть, если будет прохладно, а потом использовать на пляже как головной убор – завернете модный тюрбан.

Самые объемные вещи – джинсы и закрытую обувь – надеваем на себя

Второе правило: чемодан собирайте как пазл. Все вещи должны сочетаться между собой – так вы при минимальном наборе вещей получите максимум разных образов. Советую брать базовые вещи. Положите пару футболок (базовых цветов), обязательно шорты (джинсовые или ультрамодные бермуды – их можно надеть и на пляж, и в город), белую рубашку oversize (это идеальная вещь – она дополнит образ на пляже и сыграет роль жакета прохладным вечером). Must-have – белое легкое платье, пусть оно будет коротким. С правильными аксессуарами такое платье превратится в коктейльное.

Белое платье подойдет на все случаи жизни

Правило третье: ограничьтесь тремя парами обуви (а можно и двумя!). Предположим, если в дорогу вы надели закрытую обувь (кроссовки, кеды или эспадрильи), то в чемодан обязательно стоит положить сандалии и пляжные шлепки. Мой фаворит среди шлепок – силиконовые. Они смотрятся нарядно и могут дополнить образ вне пляжа. Такие шлепки сейчас на пике популярности.

Четвертое правило: купальников должно быть как минимум два. Они занимают мало места, зато в отпуске вы их носите чаще остальных вещей. Нарядная пара купальников позволит разнообразить ваши пляжные образы.

Купальников на море много не бывает

Пятое правило: аксессуаров много не бывает. Именно они могут кардинально изменить образ. Мои фавориты – шляпа-канотье либо широкополая шляпа а-ля Голливуд, яркий платок, солнечные очки и очень-очень модная плетеная сумочка.

Аксессуары делают ваш образ

Вот мы и укомплектовали небольшой чемодан. Закрывается? Отлично! А теперь мое личное правило: плюньте на все вышесказанное и берите на море красивые вещи, которые лежат у вас до “лучшего момента”. Нужно быть счастливыми каждую секунду! А правила на то и существуют, чтобы их нарушать!

С любовью, МоднаЯ

Фото: blog.chapkadirect.fr

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