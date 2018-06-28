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Как правильно выбрать зубную щетку

Советуют профессионалы

  1. Советуют профессионалы

    Многие люди считают, что самое главное в гигиене зубов – это зубная паста. Но это далеко не так. Качество чистки зубов в первую очередь зависит от зубной щетки.  Но перед таким масштабным выбором, который нам предлагают магазины, можно и растеряться. Мануальные и электрические, с разнообразными формами головок и ручек, с нескользящими подушечками и без, всех цветов радуги… Как из этого многообразия выбрать ту, что подойдет именно вам?

    Владимирский врач-стоматолог Татьяна Бутнева рассказывает, на что обратить внимание при выборе зубной щетки.

  2. Главное – щетина

    При выборе зубной щетки в первую очередь надо обратить внимание на уровень жесткость щетины. По этому критерию они подразделяются на мягкие, средние и жесткие. Мягкие (Soft) рекомендуют для детей и беременных женщин, а также при воспалении десен – пародонтозах и парадонтитах. Средние (Medium) подойдут для большинства людей. А жесткие (Hard) используются только при чистке зубных протезов.

    Кроме того, при покупке щетки обращайте внимание на толщину щетины и отдавайте предпочтение тонким щетинкам. Они глубже проникают в межзубное пространство и лучше очищают его. Этому также способствует и разная длина щетинок – инновация последнего времени.

    Людям, носящим брекеты, коронки  или несъемные протезы, рекомендуется использовать специальные ортодонтические щетки. Благодаря особым вырезам в щетине они помогают тщательно очистить зубы и десны под искусственными конструкциями.

    Фото: dent-mart.ru

  3. Головки, ручки и цвета - по вкусу

    Что касается конструкционных особенностей зубных щеток, то советую обратить внимание на пружинящие головки. Они действительно позволяют почистить зубы в труднодоступных местах. Удобная нескользящая ручка – тоже важная характеристика хорошей зубной щетки. А вот при выборе формы и наклона головки или ручки исходите из своих эстетических предпочтений. На качество чистки зубов эти критерии в принципе не влияют. Это скорее маркетинговый ход производителей.

    Интересная новинка последнего времени – черные зубные щетки с угольным напылением. Производители обещают мощный антибактериальный эффект и легкое отбеливание (их советуют курильщикам и заядлым любителям кофе). Но отзывов на такие щетки очень мало.

    Фото: krasivey.com

  4. Кому поможет электричество

    Первая электрическая щетка была представлена пользователям в 1939 году. Всего лишь на год позже, чем популярная и в наше время щетка с щетинками из нейлона. Тем не менее это ноу-хау не смогло завоевать умы и рты человечества. И этому есть две весомых причины. Во-первых, значительная стоимость электрических щеток, а во-вторых, неподтвержденная в результате исследований их особая эффективность. Тем не менее раннее приучение детей к электрическим щеткам помогает им преодолеть страх перед стоматологами с бормашинами. Кроме того, такие щётки удобны для людей с ограниченными физическими возможностями.

    Большой плюс имеется у новинки последнего времени – ультразвуковой щетки. Она способна  удалять не только мягкий зубной налет, но и твердый, что недоступно ни мануальной, ни звуковой электрическим щеткам. Правда, проконтролировать процесс самому пользователю довольно затруднительно. Поэтому я все-таки советую с этой проблемой обращаться к профессионалам.

    Фото: stomaget.ru

    Татьяна Лысова

    Главное фото: planodentist.com

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