Как правильно выбрать зубную щетку

Многие люди считают, что самое главное в гигиене зубов – это зубная паста. Но это далеко не так. Качество чистки зубов в первую очередь зависит от зубной щетки. Но перед таким масштабным выбором, который нам предлагают магазины, можно и растеряться. Мануальные и электрические, с разнообразными формами головок и ручек, с нескользящими подушечками и без, всех цветов радуги… Как из этого многообразия выбрать ту, что подойдет именно вам?

Владимирский врач-стоматолог Татьяна Бутнева рассказывает, на что обратить внимание при выборе зубной щетки.