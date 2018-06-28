Жители Сновиц восстанавливают старинную церковь

На владимирской земле, как известно, стоит множество церквей с давней и богатой историей. Один из таких храмов – церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Сновицы. Она стоит на высокой горе и могла бы быть настоящим украшением села. Если бы не требовала капитального ремонта. Поэтому неравнодушные селяне начали сбор средств на восстановление храма.

Церковь – часть монастырского ансамбля. По легенде, обитель была выстроена по указу Ивана Грозного. Царь якобы заночевал в этом месте, идя походом на Казань, и ночью увидел сон о том, что Казань падет. Сон сбылся, и по возвращении домой самодержец приказал выстроить монастырь, а заодно и дал название селу: Сновицы в оригинале были Сновидцами. Иные источники утверждают, что храм и монастырь были здесь еще до Ивана Грозного – это была богатая, крепкая обитель. Так или иначе, сегодня церковь в Сновицах для многих стала “местом силы” – здесь потрясающая атмосфера и энергетика сочетаются с уникальными видами.

– Наше подворье всегда было просто приходским, но сейчас оно расширяется, – рассказывает одна из инициаторов сбора средств, монахиня Нина. – И, конечно, нужны деньги на капитальный ремонт здания сестринского корпуса. А также нужны средства для дальнейшего поддержания храма в нормальном состоянии. В нем есть трещины и даже дыры, нужна побелка, есть и немало проблем бытового характера.

Мы предлагаем вам приехать и посмотреть на этот интересный храм своими глазами. Возможно, после этого вам захочется покопаться в истории родного края и узнать еще больше интересного. Либо помочь привести церковь в приличное состояние.

Юлия Митина

Фото: lubovbezusl.ucoz.ru