Терапия для души: зачем взрослому человеку рисование?

В последнее время в городе проводится много творческих мастер-классов, но посещают их, по большей части, дети. Мы пообщались с художниками и психологом, чтобы рассказать вам, почему стоит взять в руки кисти и краски, даже если вам уже (о, ужас!) за двадцать лет.

В детстве все мы любим рисовать или хотя бы раскрашивать готовые рисунки. С годами этот навык теряется. И, окончив школу, люди уже не берутся за кисти, краски, фломастеры и карандаши. Разве что тогда, когда уже их детям задают в школе что-то нарисовать, а чадо с воплем носится по квартире с криком, что у него не получается. Три героини этой статьи не расстались с рисованием, будучи взрослыми. У каждой из них разный уровень подготовки и творческий путь. Надеемся, что их истории вдохновят вас.

Мария Белякова

Мария Белякова с детства мечтала вырасти и стать художником. Рисовала все подряд, но ее серьезное творчество началось с любви к лошадям и конному спорту.

– Одно время мне хотелось рисовать именно лошадей. Я начинала с графического рисунка, у меня было учебное пособие, и я пыталась рисовать по нему. Вот один из первых моих рисунков, мне тогда было 16 лет.

На день рождения подруга подарила Маше набор масляных красок и отвела в художественную студию. Там девушка научилась рисовать маслом. Техники меняются, но любовь к животным остается неизменной.

– Мне нравится рисовать животных. В какой-то момент почти каждый художник выбирает для себя основное направление живописи, в котором можно бесконечно совершенствоваться, весь существует много различных материалов и техник. Сейчас я рисую портреты домашних питомцев на заказ по фото. Многое приходится дорабатывать в собственном воображении, ведь снимки присылают “любительские”, с искаженной перспективой, с обрезанными лапками, ужасающим задним планом и так далее.

Мария часто проводит мастер-классы по живописи. По словам девушки, ей нравится учить других людей чему-либо, однако для нее это хобби, а не средство заработка. Ведь стоимость занятий практически равна тратам на материалы и аренду помещения.

– Приятно, когда человек делает успехи с помощью знаний, которые я вложила в него. Мастер-классы помогают мне знакомиться с разными людьми, проводить время в новой приятной компании. Лучший момент занятия – когда человек, пришедший ко мне впервые и переживающий, что ничего у него не получится, с довольным лицом гордо уносит свою первую картину. На одном из последних мастер-классов девушка даже спросила: “А можно я вас обниму?”. Было очень приятно.

По мнению Марии, рисование – не самое популярное занятие у взрослых, в том числе из-за боязни неудачи и критики. Но рисовать способен каждый – было бы желание.

– Это должно быть не просто желание калякать, а желание действительно научиться. Внимательно слушать наставника и постараться понять. Я всегда считала, что для рисования необходим не только творческий порыв, но и логический подход. Свои работы я присылаю знакомым художникам с авторитетным для меня мнением. К их замечаниям я отношусь очень уважительно. Но не вся критика хороша. Если кто-то говорит: «Все плохо, ты ничего не умеешь!» – это просто пыль, на такие заявления не стоит обращать внимание.

Ася Искра и Катерина Сторогова

Подруги Ася и Катерина как раз познакомились на мастер-классе Марии. Девушки сразу нашли общий язык. У них разный опыт и разные техники, но это не мешает им сотрудничать и поддерживать творческие начинания друг друга.

Катя (на фото – справа) с детства любила рисовать, в основном животных. В юности старалась перерисовывать картины “фэнтезийных” художников в карандашной технике. Со временем увлечение забылось. Снова о рисовании Катерина вспомнила всего два года назад.

– Где-то попался мне на глаза рисунок черной шариковой ручкой, меня это вдохновило, и я решила рисовать что-то, с одной стороны, похожее на роспись хной (мехенди), а с другой – на рисунки в раскрасках-антистресс. Стала пробовать, потом муж подарил мне набор ручек и скетчбук – с этого все и началось.

Постепенно Катерина начала экспериментировать с техниками, перешла на большие форматы, научилась создавать простые, но в то же время стильные узоры. Сейчас ее рисунки можно встретить на футболках, магнитах, кепках и других сувенирах. Своими знаниями девушка делится уже на собственных мастер-классах. Признается, учить других не так просто, но результат стоит того.

– Одно дело самому что-то делать, другое – передать знания другому человеку. Самое главное, чтобы человек расслабился. Если, например, линия пошла ни туда, я обычно говорю, что ничего страшного, можно это обыграть. Тогда человек уже не боится, начинает по-настоящему раскрываться, фантазировать. Ведь рисование – это в своем роде медитация. Те, кто был на моих мастер-классах, рассказывают, что, пока рисуешь, ты концентрируешься на мелких деталях и узорах, полностью в это погружаешься, а плохие мысли уходят.

У Аси за плечами две художественные школы: начинала учиться в Мытищах, продолжила во Владимире. Серьезно взялась за профессиональное рисование девушка перед вступительным экзаменом в авиамеханический колледж по специальности “Дизайнер”. На мастер-класс Марии по рисованию она шла без особого энтузиазма и была удивлена результатами.

– Я думала, что умею рисовать. Чему меня еще учить? Но это не так. Если ты учился в художественной школе, это не значит, что ты все умеешь. Я на том мастер-классе впервые взялась за масляные краски, меня это увлекло. Правильно говорят, что век живи – век учись.

По мнению Аси, чтобы быть успешным художником, получать специальное образование не обязательно. Более того, старательные самоучки иногда добиваются большего, чем профессионалы, которые не учатся ничему новому.

– У меня много знакомых, которые без какой-то подготовки, имея только мотивацию, добиваются больших успехов, чем те, кто закончил художественную школу с отличием. Если ты отучился, но не практикуешься, не совершенствуешься – навык просто теряется. Да, если это ваш первый рисунок, конечно, там получится такой экспрессионизм, скажем так. Но потом ты думаешь, как сделать лучше в следующий раз, что добавить. Уже понимаешь, как с этим работать постепенно. Не стоит загонять себя в рамки, надо освободить себя от своих же страхов, расслабиться.

А что же думают насчет этого увлечения психологи?

Юлия Долгова, психолог:

– Творчество доступно каждому, даже самому маленькому ребенку. Через искусство человек выражает своё эмоциональное состояние здесь и сейчас, и свою личность в целом. Поэтому психологи активно используют арт-терапию. Ведь с ней не нужно долгих разговоров и откровений, которые пугают многих в перспективе общения с психологом. Ты рисуешь, танцуешь, лепишь, поешь и тем самым рассказываешь о себе больше, чем за час беседы. Творчество “говорит” ярче и чётче. Также искусство позволяет дать выход чувствам, как положительным, так и отрицательным. Выплеснуть накопившийся стресс на холсте, в танце, пении и так далее.

Елена Славина

Фото: vk.com