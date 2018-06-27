Суздалец Иван Танеев — забытый воевода Смутного времени

Среди героев Смутного времени немало суздальцев и владимирцев, но широкой публике известны, пожалуй, лишь имена князя Дмитрия Пожарского, да, быть может, архиепископа Суздальского Арсения (Элассонского). Один из забытых, казалось бы, безвозвратно – суздальский сын боярский Иван Федорович Танеев. Он был из старинного и разветвленного владимиро-суздальского служилого рода, самым известным представителем которого стал уроженец выдающийся композитор Сергей Иванович Танеев. 400 лет назад предок музыканта оказался в числе главных защитников нашей столицы, когда ее окружили войска польских интервентов…

По документам, родоначальником Танеевых считается Василий Васильевич Танеев, живший во второй половине XVI века. Его потомок, царский стольник Никифор Танеев, был участником церемонии бракосочетания Ивана Грозного и Марфы Собакиной (столь легкомысленно выведенной в известной кинокомедии “Иван Васильевич меняет профессию”). А сын Никифора Дементий в 1608 году получил от царя Василия Шуйского в вотчину имение Маринино – сегодня там находится усадьба-музей Танеевых.

Троюродный же брат Никифора, Федор Танеев при царях Федоре I и Борисе Годунове фактически выполнял функции суздальского “военкома”. Его старший сын был смертельно ранен во время войны с отрядами атамана Ивана Болотникова. А вот второй сын Иван Федорович Танеев проявил себя во время освобождения Москвы ополчением под командованием Козьмы Минина и князя Пожарского осенью 1612 года. Но всего через несколько лет ему снова пришлось встать на защиту столицы нашей страны.

В 1618 году сын польского короля Сигизмунда III Вазы принц (или, как его называли на Руси, королевич) Владислав выступил с большим войском на Москву, так как считал себя претендентом на русский трон. Столица готовилась к тяжелой осаде. За каждой стеной или башней Белого города (Китай-города), где проходила основная линия обороны, закрепили отдельного командира из числа самых опытных воевод. Ивану Федоровичу Танееву доверили “ведать” Всесвятские (Варварские) ворота Китай-города — целую небольшую каменную крепость со своим гарнизоном и с десятками пушек, установленных в несколько ярусов. Это были не просто одни из наиболее мощно укрепленных ворот, но один из важнейших стратегических пунктов обороны Москвы. И то, что его отдали Танееву, наглядно свидетельствует о высокой репутации бывалого воеводы.

Штурм, предпринятый поляками и поддержавшими их казаками ранним утром 1 октября 1608 года, был отбит с немалыми потерями для атакующих. Неприятельское войско отступило, и попыток взять Москву больше не предпринимало. Вскоре война была окончена.

Вскоре после заключения мира Ивана Танеева прямиком из столицы отправили на воеводство в Мангазею — единственный в ту пору русский город за полярным кругом и важнейший центр сибирской торговли. Воеводе предстояло установить посты и острожки для того, чтобы преградить морской и речной путь в Мангазею иноземным западным кораблям – Россия небезосновательно опасалась иностранного вторжения в Сибирь. Эту задачу Танеев блестяще выполнил.

Почти четыре года провел наш земляк в Заполярье, после чего его вернули на службу в столицу. В Москве он возглавил противопожарную службу первопрестольной. Для деревянной Москвы это была очень важная должность. В распоряжении объезжего головы находилась специальная стража, объезжавшая город и следившая за соблюдением мер безопасности. При пожарах для тушения огня высылались команды из стрельцов и ярыжек с водовозными бочками, насосами, лестницами и баграми.

Однако на этой должности Иван Федорович как раз и погорел — в прямом и переносном смысле. 10 мая 1626 года почти вся Москва была опустошена сильнейшим пожаром. От огня пострадал и Кремль, где сгорели царский дворец и большая часть архивов — эту потерю историки оплакивают по сей день. Официально Танееву в вину это бедствие не ставили, но в 1627 году его отправили из столицы на воеводство в богатый город Кашин — важную крепость на Волге. Там Иван Танеев находился два года и, очевидно, вскоре после этого скончался.

Его сын Василий Иванович Танеев начал карьеру в 1629 году стольником патриарха Московского и всея Руси Филарета, а потом состоял дворянином при царском дворе. Внук Гавриил Васильевич Танеев служил стольником при дворе царей Федора III, Петра I и Ивана V. Он владел усадьбой в сельце Андрейцево Владимирского уезда (ныне Камешковский район). А унаследовавшие усадьбу правнуки суздальского воеводы Лев и Александр Танеевы отличились в Северной войне против шведов в царствование Петра Великого. Но это уже иная эпоха…

Николай Фролов