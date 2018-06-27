Приготовьте вкусный и простой летний салат!

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Попробуйте рецепт руководителя уникального кафе
Лето само подсказывает идеи замечательных блюд для семейного меню. А главным источником вдохновения для нас являются сезонные овощи всех мастей. Нет ничего вкуснее, чем полакомиться в жаркий день освежающим миксом из нежного салата и помидоров, похрустеть ароматным огурцом и сочным болгарским перцем. Яркий вкус такому салату придает пикантная заправка с чесноком. Она особым образом раскрывает и подчеркивает вкус и аромат свежих овощей.
Руководитель семейного музея-кафе «Гжель» Наталья Филимонова рассказывает, как приготовить идеальный летний салат из овощей.
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Возьмите необходимые продукты
Для салата:
Помидоры свежие – 500 г
Огурцы свежие – 500 г
Перец болгарский – 450 г
Салат листовой – 100 г
Для заправки:
Масло растительное – 100 г
Сахар-песок – 30 г
Перец черный молотый – 1 г
Соль – 10 г
Чеснок свежий – 5 г
Уксус яблочный – 10 г
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Подготовьте овощи
Огурцы и помидоры хорошенько вымойте. Овощи нарежьте средними ломтиками.
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Измельчите салат и перец
Салат и перец также тщательно вымойте. У перца удалите сердцевину и еще раз промойте его от семян. Нарежьте овощи соломкой.
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Займитесь заправкой
Зубчики чеснока почистите, помойте и мелко порубите. Масло растительное, перец черный, сахарный песок, уксус яблочный, соль, измельченный чеснок тщательно перемешайте. Дайте заправке настояться не менее 20 мин.
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Подайте салат к столу
Все овощи перемешайте и залейте заправкой. Если салат чуть-чуть постоит и напитается ароматами чеснока и специй, то он станет еще вкуснее. Приятного аппетита!
Татьяна Лысова
Фото Дмитрия Киреева
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