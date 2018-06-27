18+

Приготовьте вкусный и простой летний салат!

  1. Попробуйте рецепт руководителя уникального кафе

    Лето само подсказывает идеи замечательных блюд для семейного меню. А главным источником вдохновения для нас являются сезонные овощи всех мастей. Нет ничего вкуснее, чем полакомиться в жаркий день освежающим миксом из нежного салата и помидоров, похрустеть ароматным огурцом и сочным болгарским перцем. Яркий вкус такому салату придает пикантная заправка с чесноком. Она особым образом раскрывает и подчеркивает вкус и аромат свежих овощей.

    Руководитель семейного музея-кафе «Гжель» Наталья Филимонова рассказывает, как приготовить идеальный летний салат из овощей.

  2. Возьмите необходимые продукты

    Для салата:

    Помидоры свежие – 500 г

    Огурцы свежие – 500 г

    Перец болгарский – 450 г

    Салат листовой – 100 г

    Для заправки:

    Масло растительное – 100 г

    Сахар-песок – 30 г

    Перец черный молотый – 1 г

    Соль  – 10 г

    Чеснок свежий – 5 г

    Уксус яблочный – 10 г

  3. Подготовьте овощи

    Огурцы и помидоры хорошенько вымойте. Овощи нарежьте средними ломтиками.

  4. Измельчите салат и перец

    Салат и перец также тщательно вымойте. У перца удалите сердцевину и еще раз промойте его от семян. Нарежьте овощи соломкой.

  5. Займитесь заправкой

    Зубчики чеснока почистите, помойте и мелко порубите. Масло растительное, перец черный, сахарный песок, уксус яблочный, соль, измельченный чеснок тщательно перемешайте. Дайте заправке настояться не менее 20 мин.

  6. Подайте салат к столу

    Все овощи перемешайте и залейте заправкой. Если салат чуть-чуть постоит и напитается ароматами чеснока и специй, то он станет еще вкуснее. Приятного аппетита!

    Татьяна Лысова

    Фото Дмитрия Киреева

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

“А я – простой корейский заключенный”

Самоуправство или простой циничный расчёт?

Вкусный обед для буренки

Вкусный марафон помощи

Вкусный пирог – танцору не помеха

Сад огород. Такой простой картофель. Выбираем сорт