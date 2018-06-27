Овощной салат – идеальное летнее блюдо

Лето само подсказывает идеи замечательных блюд для семейного меню. А главным источником вдохновения для нас являются сезонные овощи всех мастей. Нет ничего вкуснее, чем полакомиться в жаркий день освежающим миксом из нежного салата и помидоров, похрустеть ароматным огурцом и сочным болгарским перцем. Яркий вкус такому салату придает пикантная заправка с чесноком. Она особым образом раскрывает и подчеркивает вкус и аромат свежих овощей.

Руководитель семейного музея-кафе «Гжель» Наталья Филимонова рассказывает, как приготовить идеальный летний салат из овощей.