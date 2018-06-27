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Фоторепортаж: Суздаль – летний, тихий и восхитительный!

Город на Каменке - самый красивый во Владимирской области!

Суздаль все называют туристической столицей Владимирского края. За этим названием, которое плотно прилепилось к древнему городу, как-то забывается, что здесь живут обычные люди, что дни идут своим чередом и что на самом деле наплыв туристов в Суздале – в основном на праздники. А в такое время, как сейчас, Суздаль – это полупустые древние улицы, тишина, покой, летняя сладкая дремота…

 

Конечно, здесь все равно можно попробовать знаменитый малосольный огурец или купить магнит на холодильник. Но наш фоторепортаж – о другом Суздале. Пройдитесь с нами по его улицам, и вы не заметите, как посреди суматошной рабочей недели в вашей душе появятся умиротворение и гармония!

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

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