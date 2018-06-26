Женский ликбез: почему мужчину нужно хвалить?

“Мужчины с Марса, женщины с Венеры” – свою книгу об отношениях полов Джон Грей назвал явно не случайно. Мы действительно разные. Но пока идет “конфетно-букетный период”, кажется, что эта фраза годится только тем, у кого “не сложилось”. А уж мы-то справимся! Но как только начинается совместная жизнь, правота этого утверждения становится очевидна. Наша землячка Алена Пона известна во Владимире как хозяйка танцевальной студии. Но Алена не только танцует, но и вывела свои правила обращения с мужчинами. Некоторыми наблюдениями она поделилась с нами.

– Мужчины на самом деле любят не только глазами, как все привыкли думать, но и ушами! А это значит, что есть слова, которые надо говорить мужчине обязательно, но есть и то, чего нельзя произносить ни в коем случае. Мужчины – существа живые и ранимые, подчас даже больше, чем женщины.

Стоп-слова для мужчин

Запретные выражения, конечно, зависят от ситуации и множества других условий. Мужу не скажешь того, что позволишь с бойфрендом. Но топ-3 запретных фраз составить можно. Это:

– Ты не можешь;

– Ты слабый;

– Ты <любая негативная оценка>.

Вот несколько примеров:

— А мой папа починил кран быстрее.

— Мой бывший жал штангу намного больше весом.

— Смотри, какая машина крутая, не то что твой/наш “чермет”, который разваливается на ходу.

Мужчины не любят конкурентов. Начнете сравнивать, да еще и не в пользу своей второй половины, – будьте готовы к тому, что ранить и сравнивать через некоторое время начнут и вас.

Что нужно говорить любимому мужчине?

Любите, когда вам делают комплименты? А как вы думаете, насколько часто получают комплименты мужчины? Ответ: очень и очень редко! Некоторые их и вовсе не получают, поэтому и остаются неуверенными в себе, с заниженной самооценкой, комплексами и оооочень породистыми тараканами в голове. Чтобы избежать этого, мудрая женщина всегда найдет, за что похвалить мужчину. Вот что работает всегда и везде:

— Ты самый лучший, мой герой, мой рыцарь, мой чемпион! (В любой ситуации: сделал что-то в доме, помог по мелочи).

— С тобой так весело! (Даже если вы слышите этот анекдот уже в третий раз).

— Какой же ты умный, я бы сама, дура, не догадалась! (Конечно, на самом деле вы не только догадались, но и старательно подводили мужчину к нужной мысли).

— Уже бегу, мой дорогой! (Если вы опаздываете, а он уже готов).

Памятка по эксплуатации

Недаром в свое время известный мужчина, игрок сборной России Андрей Аршавин сказал: “Ваши ожидания – ваши проблемы”. Чтобы любимый мужчина не раздражал, в первую очередь надо избавиться от иллюзий. Чего бы мы ни хотели от него, он не обязан это делать:

Он не обязан решать твои проблемы;

Он не должен идти мириться первым;

Он не должен стать таким, как ты хочешь;

Он не должен чего-то только потому, что “он же мужчина”;

Он не обязан разделять твои интересы;

Он не должен забывать о своей жизни ради тебя.

Пойми это один раз, и тогда жить и любить его станет намного проще. А если будешь в него искренне верить, дарить тепло и эмоциональную опору, то скорее всего он и сам захочет для тебя достать звезду с неба. А если нет – это просто не тот человек.

Юлия Митина

Фото: gorabbit.ru