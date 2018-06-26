Владимирских мам научат правильно играть с детьми

В четверг, 28 июня, во Владимире пройдет презентация курса “Семейная мягкая школа”. Всех желающих на презентации совершенно бесплатно научат, как весело и полезно играть с малышом! Методику представит детский психолог из Санкт-Петербурга Светлана Рыбакова. Координатор проекта, представитель центра поддержки семей “Мамина радость” Дина Захарова рассказала, что будет на встрече.

– Все мы знаем, что игра – это главная деятельность детей, через нее они познают мир, учатся общаться, развивают свои способности. И очень здорово, когда взрослые принимают участие в этой игре с удовольствием. Но часто бывает, что игры детей скучны для взрослых, им приходится играть для развития ребенка, но без особого желания. В четверг у нас будет презентация курса по методике игровых занятий “Семейная мягкая школа”. Сам курс будет идти 5 месяцев по 2 занятия в неделю. Его суть – развитие ребенка физически и интеллектуально через игры. Решая посильные задачи, малыш развивает и интеллект, и физические силы, и даже силу духа.

Все занятия очень простые, но крайне важные всем деткам и, самое главное, интересные. Благодаря Фонду президентских грантов весь курс будет абсолютно бесплатным для малоимущих, многодетных семей и детей-инвалидов. А еще вы можете помочь нам с организацией, и тогда тоже будете ходить бесплатно!

Чтобы записаться на презентацию, необходимо сделать репост соответствующей записи к себе на страничку “ВКонтакте”, а затем зарегистрироваться.

Все подробности о курсе можно узнать тут.

Место: Областной дом молодежи, ул. Дзержинского, 5

Время: 28 июня, с 11.00 до 14.00

Юлия Митина

Фото: mvestnik.ru