Три рецепта летнего чая для жарких дней

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Используем листья и плоды растений с садового участка
Летние чаи – настоящий кладезь витаминов и минералов. В ход идут ягоды земляники, смородины и малины. Любители тонизирующих напитков заваривают настои из ароматных листьев этих кустарников в сочетании с душистыми травами: мятой, душицей, мелиссой. Летом такие напитки можно употреблять в холодном виде с добавлением льда. Они очень хорошо освежают и тонизируют в жару.
Анна Кочеляева, депутат Законодательного Cобрания Владимирской области, помощник депутата Государственной Думы РФ Г.В. Аникеева, делится тремя рецептами поливитаминного чая из растений своего сада.
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Чай из зверобоя
Зверобой – растение, которое знающие люди называют чудо-травой. Он обладает отменным вкусом. Рецепт чая из зверобоя простой: стакан кипятка на 1 столовую ложку сбора. Настаиваем в закрытой посуде около 15 минут. Если настой получается слишком крепкий, разбавьте водой.
Для более богатого вкуса при заваривании я добавляю к зверобою две веточки черной смородины длиной до 10 сантиметров. Получается ароматный витаминный напиток!
Разнообразить вкус чая из зверобоя можно также добавив к нему 3-5 листиков малины и душицы. Эти богатые микроэлементами растения придадут напитку нежный фруктовый привкус.
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Чай из бадана
Бадан, на мой взгляд, незаслуженно обделяют вниманием. Чай из этого вечнозеленого растения с нежными розовыми цветочками называют сибирским, или алтайским. Для его приготовления используются только созревшие темные листья, которые остались еще с прошлого года (листья бадана не опадают зимой). Они прошли естественную ферментацию. Остается только их засушить, и заварка готова.
Заваривается чай из бадана так же, как и простой черный, но требуется чуть больше времени – около 20 минут. Насыпаем в чайник сушеные листья бадана, заливаем кипятком – на 500 мл воды столовая ложка заварки. Чтобы смягчить яркий, чуть горьковатый вкус бадана и раскрыть его богатый аромат, добавьте свежие листики брусники или смородины. Некоторые добавляют к напитку немного молока.
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Клубнично-мятный чай
Клубника – одна из моих любимых садовых ягод. Она отлично подходит для приготовления летнего витаминного чая. Ее можно заваривать с другими ягодами, добавляя листья смородины, например. У меня есть рецепт и для любителей более крепкого тонизирующего чая.
На большой чайник (700 – 800 мл кипятка) нам понадобится 1 чайная ложка черного листового чая, 3-4 ягоды, можно с чашелистиками (они также придают вкус), и веточка свежей мяты или мелиссы.
Напиток должен настояться около 10 минут. За это время клубника отдаст свой вкус и аромат. Такой чай можно пить горячим или охлажденным. Он хорошо утоляет жажду в жаркий день и согревает в прохладный.
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Мой "секретный" ингредиент
Я всегда завариваю чай в своем любимом глиняном чайнике. Мне кажется, что в нем напитки приобретают особый, неповторимый вкус. Такую посуду, кстати, делают гончары из Суздаля. Вообще, для меня чаепитие – целый ритуал. Это время, когда за столом собирается вся семья. Мы пьем вкусный чай и беседуем по душам!
Елена Пляскина, Татьяна Лысова
Фото Анны Кочеляевой
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