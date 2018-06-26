Три рецепта летнего чая для жарких дней

Зверобой – растение, которое знающие люди называют чудо-травой. Он обладает отменным вкусом. Рецепт чая из зверобоя простой: стакан кипятка на 1 столовую ложку сбора. Настаиваем в закрытой посуде около 15 минут. Если настой получается слишком крепкий, разбавьте водой.

Для более богатого вкуса при заваривании я добавляю к зверобою две веточки черной смородины длиной до 10 сантиметров. Получается ароматный витаминный напиток!

Разнообразить вкус чая из зверобоя можно также добавив к нему 3-5 листиков малины и душицы. Эти богатые микроэлементами растения придадут напитку нежный фруктовый привкус.