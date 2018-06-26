Как стать бойцом поискового отряда?

Их цель – сохранить память о погибших в Великой Отечественной войне. Они ищут и опознают павших солдат, чтобы помочь живым – родственникам убитых. Если вы хотите стать частью важного и нужного дела – возможно, вам стоит попробовать свои силы в поисковом отряде. Что для этого нужно, нам рассказал Вячеслав Казаков, администратор группы “Поисковики Владимирщины”.

– В этом году исполняется пятнадцать лет, как владимирские поисковики работают на местах боев 332-й Ивановской стрелковой дивизии. Вчера мы вернулись из июньской экспедиции. Как правило, она небольшая и предваряет более масштабную – июльскую. Мы определяем места для тщательного обследования, готовим место для лагеря, договариваемся по всем нужным вопросам с местной властью. Все это мы сделали, а еще обнаружили останки двоих красноармейцев, к сожалению, безымянных. Уже в ходе июльской экспедиции обследуем новые участки, в основном леса, выросшие на местах боев.

– То есть впереди глобальная вылазка. Вам нужны новобранцы?

– Новым участникам мы рады всегда. Работа наша добровольная, безвозмездная. Поиск – это не только экспедиции, это и архивная работа, и поиск родственников солдат, и занятия по обучению поисковиков. Так что, если кто-то обладает знаниями по медицинской помощи, саперному делу, выживанию – всегда готовы сотрудничать.

– А как стать поисковиком?

– Чтобы стать поисковиком, нужно прежде всего желание и понимание цели нашей работы. От момента “хочу в экспедицию” до момента “поехал в экспедицию” проходит определенный промежуток времени. Каждый новичок сначала должен изучить теорию по археологии, истории, топографии, ориентированию, работе со спецснаряжением и технике безопасности.

Обучение и тренировки мы проводим во Владимирской области. В этом году – в Камешковском районе, на месте катастрофы самолета “Бостон А-20” (трагедия произошла 29 июля 1943 года – погиб весь эпипаж самолета: пилот Константин Медведев, штурманы Руфим Абоимов и Алексей Прозоров, стрелок Петр Якименко. – Прим. Prizyv.ru). Кроме тренировок, здесь мы откроем новый памятник на месте захоронения авиаторов. Все это пройдет 28 – 30 июля.

– А к чему нужно быть готовым, если хочешь стать поисковиком?

– В целом, ко всему – к жизни в палатке, к приготовлению пищи на костре, долгим пешим переходам, раскопкам, нашествию комаров и мошек, снегу, дождю, морозам, работе в коллективе. Четко нужно понимать, что поиск – это не развлечение и приключение, а тяжелый труд, как физически, так и морально.

– Что самое приятное в вашей работе?

– Самое приятное, как и в любой работе, – это чувство удовлетворения. Когда вложил все силы, обследовал участок территории, нашел солдата, опознал его, разыскал родственников, известил их. Главная награда для поисковика – это возвращение из небытия имени солдата и благодарность потомков. По сути, поиск мы ведем для живых людей, во имя памяти павших.

– Действительно ли так важно знать историю в вашей работе?

– Знатоком истории быть желательно, хотя бы стремиться к этому. Ехать в район поиска по Великой Отечественной войне бессмысленно, не подготовившись, не изучив карты, журналы боевых действий и другие документы. Подготовка к любому выезду достаточно длительная, так как на месте уже нужно знать куда идти, в какое время здесь шли бои, – тогда понимаешь, что искать.

– Можно ли стать поисковиком-следопытом самостоятельно, не привязываясь к организованным группам?

– Такой поиск законодательно запрещен. Сейчас все районы поиска утверждаются планом Минобороны и местными властями. Владимирские поисковики работают в Смоленской, Тверской, Ленинградской и Воронежской областях.

Если вы хотите стать поисковиком, то пишите на почту: pdr-33@mail.ru.

Или связывайтесь с администраторами группы “Поисковики Владимирщины”.

Юлия Митина

Фото: Дмитрий Артюх/vk.com/club20817809