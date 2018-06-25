Все на самокаты!

Вы когда-нибудь задумывались, насколько эффективно вы передвигаетесь по городу? В какую сумму обходится поездка, сколько вы тратите на бензин, на страховку, сколько времени простаиваете на светофорах или в пробках? Когда я как-то подсчитал, сколько денег потратил на автомобиль за три года, я ужаснулся – сумма приближалась к цене нового авто. Только на бензин в среднем уходило по 8 тысяч рублей в месяц. При этом я редко выезжал за пределы города. Стал искать доступные варианты, хотя бы на теплое время года и для поездок в одиночку и без крупного багажа. Такси не рассматривал – этот вариант совсем не бюджетный. Итак, какие существуют альтернативы автомобилю летом?

Общественный транспорт

Если перемещаться в пределах кольцевой дороги, общественный транспорт – это идеальное решение. Но при выезде на рокадную дорогу или на “Пекинку” вас ждет очень много неудобств и проблем. Конечно, сейчас здорово помогает приложение “Яндекс.Транспорт”, которое в режиме реального времени показывает, где находится автобус или троллейбус. Но ездить их чаще или быстрее “Яндекс” не заставит. Постояв по 40 минут на остановках и раздавив в вечерней давке экран видеорегистратора от машины, который лежал у меня в кармане, я понял: этот транспорт тоже не для меня.

Велосипед

Знакомый каждый день ездит на работу на велосипеде, и я решил пойти по его стопам. К сожалению, ездить на велосипеде по Владимиру оказалось еще менее удобно, чем на общественном транспорте. По автомобильным дорогам двигаться очень опасно, достаточно просто посмотреть статистику наездов на велосипедистов.

Этот вариант точно не для меня. А велодорожки во Владимире чисто номинальные. По ним постоянно ходят мамочки с колясками, бегают дети, идут пешеходы – ездить очень некомфортно. По сути, это обычная езда по пешеходным тротуарам в потоке людей. Люди пугаются едущих быстро велосипедистов. В плотном потоке людей ездить очень неудобно, проще спешиться и идти пешком, но при этом придется вести велосипед, который своими размерами мешает людям.

Если же пошел дождь, шансов запрыгнуть в общественный транспорт с велосипедом весьма мало, придется мокнуть. Ну и велопарковок практически нет, велосипедисту приходится парковаться, привязываясь к мусорным бакам, заборам, деревьям, которые не всегда еще и просто найти. Ну а самая большая неприятность – это то, что сотрудники полиции регулярно останавливают велосипедистов и проверяют, а не украли ли вы велосипед.

Иногда доходит до того, что короткая поездка превращается в длительное общение с сотрудниками полиции, на которое я, конечно, не рассчитывал. Мое мнение – Владимир к перемещению на велосипеде не готов. Нужно искать другие варианты.

Самокат

5 лет назад я приобрёл самокат для взрослых. Это сейчас взрослый мужик на самокате стал обыденным явлением. А тогда взрослые удивленно и неодобрительно смотрели, друзья прямо говорили, что им смешно глядеть на меня. И только дети приходили в восторг: “Мама, мама! Смотри, дядя на самокате!”

Но я влюбился в этот транспорт! Я нашел то, что искал. Он легкий, весит всего 4 кг, складывается и умещается в сумку, с ним можно ходить по магазинам, не нужно искать парковки – красота! Даже передвигаясь на автомобиле, я всегда вожу самокат в багажнике – можно припарковаться подальше, там, где есть свободные места, и быстро добраться до нужной точки. Современные подшипники вкупе с полиуретановыми колесами большого диаметра позволяют разгоняться до скоростей, соизмеримых с велосипедными, даже в таком холмистом городе, как Владимир. Но при этом самокат обладает недостижимой для велосипедистов маневренностью, что позволяет передвигаться даже в плотном потоке людей, не выезжая на автомобильные дороги и не создавая при этом для пешеходов неудобств.

Если начался дождь, всегда можно сложить самокат и запрыгнуть в общественный транспорт. Как ни странно это осознавать, но сегодняшний Владимир лучше всего подготовлен именно для езды на самокате. Да, безусловно, очень много проблем – неудачно спроектированные дорожки, бордюры, плохое качество покрытия, но преимущества самоката перекрывают недостатки города. Более того, я уверен, что как только самокатчиков станет больше, ситуация будет изменяться в лучшую сторону. Тем более что сейчас набирают популярность электросамокаты, которые обладают перечисленными выше преимуществами, но при этом перемещение на них гораздо быстрее. А самое главное – если вы поедете на работу в офис на нем, вы даже не вспотеете! Поэтому, когда мне нужно перемещаться по городу по работе, я выбираю электросамокат.

Кстати, на машине от офиса до дома я регулярно добирался по 40 минут, стоя в пробках и на светофорах. На электросамокате – это всегда 10 минут! Представляете, какая экономия и времени, и денег! Одно жаль – поездка не сожжет лишние калории. Поэтому если речь идет об обычной прогулке, где скорость не так важна, я отдаю предпочтение самокату на мускульной тяге. И тренировка, и удовольствие.

Идеальный городской транспорт. Вступайте в ряды самокатчиков!

Виктор Волчек

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