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Полюбуйтесь красотой “Патриаршего сада!”

Вот за такие кадры мы и любим лето!

Много слов уже было сказано о том, что надо уметь видеть красоту в повседневном. И даже если ты прожил во Владимире уже много лет, все равно наш древний город нет-нет да и преподнесет тебе какой-нибудь сюрприз. Например, на станции юннатов “Патриарший сад” зацветут цветы. Казалось бы, обычное и вполне естественное дело. Но глаз все равно не оторвать!

Конечно, понедельник – день тяжелый. Найдите пару минут, полюбуйтесь этими фото – и даже самый тяжелый понедельник станет немного легче!

Андрей Чегодаев

Фото: Дмитрий Киреев/Prizyv.ru

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