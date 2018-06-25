Не можешь поехать на море? Поможет Айвазовский!

В Центр пропаганды изобразительного искусства во Владимире приехали 55 точных копий работ великого художника-мариниста Ивана Айвазовского. Все экспонаты выполнены в технике “жикле”, которая позволяет воссоздать точную копию любого художественного произведения. В отличие от копий, написанных другими художниками, работы “жикле” с помощью компьютерных технологий воспроизводят оригинал полностью – до каждого отдельного мазка. По сути, это такая клонированная живопись.

Выставка получила название “Айвазовский. На гребне волны”, она продлится до 29 июля. Так что, если вы жить не можете без моря, но пока не собрались уехать на побережье – вы знаете, где можно набраться новых впечатлений!

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

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