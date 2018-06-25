Ковровские музейщики и владимирские чекисты открыли совместную выставку

В историко-краеведческом музее Ковровского района в поселке Мелехово открылась выставка “Сабли двух генералов”. На ней представлены награды, фотографии, документы и личные вещи двух владимирцев, генерал-майоров госбезопасности Дмитрия Токарева и Павла Кондакова. Оба генерала – пограничники, участники Великой Отечественной войны, партизанили в Калининской и Смоленской областях. Изюминкой выставки стали генеральские парадные сабли из хромированной стали с ножнами. Сегодня это редкое и даже почти уникальное оружие. Именно такими саблями салютовали генералы на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. Выставленные образцы находятся в практически идеальном состоянии, так как бывшими владельцами использовались по назначению лишь несколько раз.

Эта выставка необычна в первую очередь тем, что на ней выставлены редкие экспонаты музея УФСБ по Владимирской области, которые прежде были недоступны широкой общественности. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между музеями УФСБ и Ковровского района.

Выставку открыли 22 июня. Собравшимся – а среди них были и дети, и взрослые – рассказали о генералах Токареве и Кондакове. А перед зданием музея на зеленой лужайке развернули выставку орудий и снаряжения времен Великой Отечественной войны. Это сделали участники военно-патриотического центра имени Г.С. Шпагина во главе со своим руководителем Сергеем Мостовым.

Выставка “Сабли двух генералов” продолжит свою работу до середины сентября. Ее смогут посмотреть и участники празднования Дня района, который состоится в Мелехово в начале августа.

Николай Фролов

Фото: Николай Фролов/Prizyv.ru