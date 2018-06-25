“Фото, плиз!”: владимирская девушка сфотографировалась с болельщиками из семи стран!

Смотреть ЧМ по телевизору совсем не то, что видеть его вживую. В прошедшие выходные владимирская болельщица Юлия Митина поехала в Нижний Новгород на матч Англии и Панамы. И смогла пообщаться с болельщиками сразу из семи стран мира!

– До ЧМ-2018 я знала футбол на том же уровне, что и большинство девушек. “А это почему он лежит на поле?”, “А что это он из угла бьет?” или “А офсайд – это когда он быстрее прибежал к воротам, чем остальные?”. Но после того как я увидела матч Англия-Панама своими глазами, с уверенностью могу сказать, что следить за чемпионатом я буду пристально. Это невероятная энергия, драйв, споры болельщиков, переживания за футболистов… Короче, я поняла, почему футбол – настолько масштабная игра. И самое главное – это “околофутбольная” движуха. Болельщики, которые гуляют по улицам, улыбаются друг другу, переживают за своих и троллят соперников, – я успела познакомиться со многими из них!

Англия

– Английских болельщиков достаточно мало в России. Всему причиной британские СМИ, которые распространяют информацию про то, как у нас, в России, плохо и опасно. Многие из болельщиков действительно признаются, что ехать боялись. Однако тренер английской сборной Гарет Саутгейт недавно на пресс-конференции заявил, что болельщиков мало, так как не все могут себе позволить приехать в Россию. Мол, дорогая мы страна. Вот тут я с ним полностью соглашусь. Цены на время ЧМ взлетели абсолютно на все в 2 раза.

Но если говорить о болельщиках, то они просто невероятно колоритные и “прожженные”. Англия далеко не новичок чемпионатов мира, как Панама, так что болельщики у них готовы ко всему. На фразу “Photo, please!” реагируют положительно, фотографируются, вдогонку предскажут, с каким счетом они сделают панамцев (правда, такую голевую феерию – 6:1 – не угадал никто).

Бразилия

– Ох уж эта Бразилия! Прекрасные, загорелые, в меру подкаченные парни вскружат голову любой девушке. Подходить к ним за фотографией было волнительно. Как оказалось, они дружелюбные и заводные. Согласились сфотографироваться, поставили в центр, флаг развернули и просто заболтали! Невозможно не улыбнуться!

Мексика

– Мексиканцев я увидела не так много, но вот эти двое нас порадовали очень. Заядлые болельщики, к которым выстроилась целая очередь из людей со всех стран за фотографией. При этом они, как настоящие звезды, не смущались, не уставали и были рады сфотографироваться с каждым. Меня они приняли за английскую болельщицу и очень бурно подбадривали. Сфотографировались, обняли, хлопнули по спине и отпустили.

Перу

– Перуанцы – очень скромные и милые ребята. На просьбу сфотографироваться отреагировали положительно, но было ощущение, что они как будто не хотят привлекать к себе внимание. Все они такие маленькие, плотненькие и сосредоточенные. На секундочку почувствовала себя в классе на уроке, где я и мои одноклассники в чем-то провинились. Но я рада, что у меня и с ними осталась фотокарточка!

Швеция

– По сравнению с перуанцами – это какие-то баскетболисты! Все парни, как на подбор, очень высокие. Я рядом с ними почувствовала себя младшей сестрой. Но они совсем не растерялись, сфотографировались с удовольствием, обняли меня и пожелали нам победы.

Панама

– Вот кого-кого, а панамцев в Нижнем Новгороде мы встретили колоссальное количество. Для них это первый чемпионат мира и, конечно, они болеют за своих с невероятной жаждой победы. Они скандировали кричалки на улицах, пели песни, на матче пускали волну, вывешивали плакаты и кричали что есть мочи. Но вот этот панамец был очень сдержан, когда фотографировался со мной. Кто знает, может потому, что у меня кепка сборной Англии?

Аргентина

– С аргентинцем и его сыном мы встретились абсолютно случайно в метро. Искали дорогу до стадиона, а он увидел нас и любезно подсказал, куда идти. Мы прошлись с ним, перекинулись парой кричалок, посмеялись от души. Он так активно жестикулировал, что понять его было проще простого. На память он оставил мне замечательную фотографию.

Хочется сказать, что футбол – эта игра, которая в первую очередь объединяет все страны. И совсем неважно, кто победит. Главное, что никто из болельщиков не был настроен друг против друга. Все улыбались, были эмоциональны и радовались моменту. Такое западает в душу. Поневоле задумаешься, что же за бред зачастую нам (и им!) показывают по телевизору.

Андрей Чегодаев

Фото: Юлия Митина/Prizyv.ru