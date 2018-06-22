Кипр – сказка для туриста

Кипр смело можно считать маленьким раем для тех, кто предпочитает пляжный отдых. Хотя он подойдет и тем, кто любит за одно путешествие увидеть как можно больше в стране. Еще он для тех, кто любит танцевать до утра в ночных клубах. А еще для тех, кто ценит посещение религиозных святынь. Сложно поверить, что это островное государство вмещает в себя столько разных возможностей, но это именно так. В здешнее море невозможно не влюбиться. Мелкий белый песок, широкая береговая линия, мощные пальмы, но самое завораживающее – небесно-голубая вода, она блестит на солнце у берега, а на глубине через восхитительную лазурь видно дно. Именно таким я увидела Средиземное море на пляже Нисси-Бич, который отмечен голубым флагом. Эта международная награда присваивается тем территориям, где вода соответствует высоким стандартам качества и рекомендована для купания. Из-за этого на пляже всегда многолюдно, но ради такой красоты стоит встать пораньше и занять место у берега!

Любители экстрима прыгают с пятиметровой скалы Нисси в лазурную воду. Я не рискнула, но наблюдать любопытно: невольно начинаешь поддерживать ныряльщиков, подбадривать.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, подойдут дикие пляжи, которых на Кипре множество. Вода здесь тоже чистейшая, но берег и заход в море, как правило, каменистые, с крутыми порогами.

Если вы, как и я, предпочитаете песочек и комфорт, а посмотреть на скалы все же хочется, местные турагенты предлагают разнообразные морские экскурсии. С прогулочного катера или яхты можно полюбоваться пещерами, скалами, искупаться в открытом море с кристально чистой водой, а также увидеть в бинокль турецкую часть Кипра. Ее независимость до сих пор не признана окончательно, а на границе ходят солдаты, охраняя территорию Турецкой Республики Северного Кипра. Кипр – это православная страна, поэтому если вы верующий, вам будут интересны поездки по культовым местам, которых на острове предостаточно. Например, я посетила Киккский монастырь, в котором хранится икона Киккской Божией Матери. В конце XVIII века ее украсили серебряным окладом, полностью закрывшим само изображение. С того момента никто не видел Божию Матерь, но сама икона и по сей день хранится в монастыре. Местные жители ее очень почитают, о ее чудесных свойствах слагают легенды.

Путешествовать по стране можно как на туристическом автобусе, так и на арендованном автомобиле. Но имейте в виду, Кипр – это бывшая колония Британской империи, а потому и движение здесь осталось левосторонним. Но зато языкового барьера у вас точно не возникнет – на Кипре принято с россиянами говорить на русском. В большинстве своем языком владеют как продавцы сувенирных лавок, так и офисные работники.

Единственное, что я долго не понимала, так это распевное “Эля-эля-эля”, которое часто можно было услышать на улице. Помню, беседовала с хозяином небольшого дома-музея, и вдруг он ни с того ни с сего тоже начал звать какую-то Элю. Увидев непонимание в моих глазах, пояснил: оказывается, киприотам это заменяет наше “кис-кис”, так подзывают кошек. А их там действительно много, они лежат под кустами, ходят по пляжам и кафе, спят на машинах, чувствуют себя вольготно, их уважают в этой стране. Именно кошкам приписывают заслугу очищения острова от нашествия многочисленных змей в VI веке.

Сегодня же, прогуливаясь по улицам Айя-Напы, змей не встретишь, город уютен, привлекателен и всегда рад гостям. Улочки украшены многочисленными флагами, гирляндами, кругом радушно открыты двери таверн, кафе и ресторанов. Днем в городе достаточно спокойно, а ближе к вечеру жизнь начинает набирать обороты, ведь Айя-Напа считается курортом для людей, которые ценят и любят вечеринки.

Развлечения и ночная жизнь сосредоточены на так называемой улице клубов. Туристу остается только определиться со своим настроением и выбрать тот, где звучит подходящая музыка: попса или рок, хип-хоп или ретро. Как правило, заведения зарабатывают на продажах в баре, поэтому вход в клубы бесплатный. Если танцевать не хочется, на площади в центре города часто дают концерты живой музыки.

Мне же посчастливилось оказаться в Айя-Напе в октябре, тогда проводился зрелищный Средневековый фестиваль. Он проходит каждый год на территории средневекового монастыря. Программа насыщенная. У входа гостей встречают артисты на ходулях и аниматоры, на площадке дают театральные спектакли, концерты. Здесь же можно побывать на “средневековой” ярмарке, мастер-классах и самых разных выставках. И это было, пожалуй, самой яркой точкой моего путешествия на Кипр.

Юлия Степанова

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