Из декрета на шпагат

Родила двоих детей и открыла свое дело в декрете. С малышками на руках времени бояться и сомневаться просто не было. Сначала снимала спортивный зал, а потом выросла до собственной студии растяжки. Небольшой, но это только начало. Светлана Логинова мечтает сделать “Shpagetti” брендом. Девушка уверена, что желающих сесть на шпагат во Владимире много.

Маленькой девочкой она танцевала перед зеркалом и мечтала растягивать людей. Сейчас у нее свои клиенты. Чем притягательна студия и за что Светлана дарит ученикам магнит, узнаете из нового выпуска программы “Кофе ТВ”.

Полина Тарбеева

Фото: prizyv.ru