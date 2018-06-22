Дорогая, мы забыли мангал!

Русский человек известен своей смекалкой и способен спасти даже самую безнадежную ситуацию. Представьте, что вы уехали на природу и только уже на месте поняли, что забыли мангал. Не беда – народные умельцы придумали множество способов, как не вернуться домой без шашлыков. А мы с удовольствием поделимся ими с нашими читателями.

Мангал в яме

Понадобится вырыть яму глубиной 15-20 см и длиной 60 см. Ширина ямы не должна быть больше шампуров, так как их края будут располагаться на земле.

Разведите в яме огонь, дождитесь хороших углей и начинайте жарить шашлык. Чтобы шампуры твердо лежали на земле, можно подложить ветки, доски или трубы – что будет под рукой.

Мангал из камней или кирпичей

Это почти то же самое, что и предыдущий вариант, только с кирпичами или камнями. Самый удобный вариант – кирпичи. Они ровные и легко укладываются. Но если вы найдете такие же устойчивые большие камни, то будет тоже неплохо. Благодаря особенностям кирпичей и камней, жар в мангале будет сильным, и мясо быстро приготовится.

Кстати, можно устроить такой мангал и у себя на участке – прослужит достаточно долго.

Мангал из шампуров

Если у вас где-то завалялись старые шампуры, то обязательно используйте их для создания мангала. Разведите костер, а когда останутся только угли, воткните с противоположных сторон по три шампура. В рукоятки с каждой стороны проденьте палку или шампур. Теперь у вас есть, куда положить шампуры с мясом.

Мангал из жестяных банок или на палках

Поллитровые жестяные банки найти несложно. Проткните верхнюю часть каждой банки насквозь, а потом через эти отверстия соедините банки палками. Альтернативный вариант: найдите четыре палки с рогатками на конце, укрепите их в земле, вставьте в рогатки еще палки – и деревянный мангал готов!

Юлия Митина

Фото: 4tololo.ru