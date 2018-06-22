Что такое борщевик, и как с ним бороться

Борщевик – растение, которое вечно осаждает наши огороды. Дачники ведут с ним постоянную войну. Но многие из них и не подозревают, что помимо вреда урожаю борщевик еще несет серьезную угрозу людям. Его ядовитые сорта могут расти по краю дороги, в лесу или на вашем участке. При контакте они могут спровоцировать сильнейшие ожоги. О том, как уберечься от борщевика, рассказала опытный агроном Надежда Слесарева.

Почему нельзя трогать борщевик

Борщевик с виду совсем безопасное высокое растение с белыми красивыми зонтиками. Он не жжется и не имеет резкого запаха. Поэтому с первого взгляда признать врага редко кому удается. Хотя по факту борщевик – настоящее биологическое оружие, о котором люди догадываются только спустя некоторое время после контакта.

Дело в том, что борщевик содержит фуранокумарин – токсическое вещество, которое лишает кожу защиты от ультрафиолетовых лучей. Это вещество не действует моментально. Прежде чем вы заметите изменения, может пройти от 1 часа до суток.

Но как только после соприкосновения с борщевиком вы выходите на солнце, ваша кожа получает сильнейший ожог. Иногда проблемы с кожей могут вылиться даже в меланому. А это уже совсем не весело.

Если каким-то образом сок борщевика попадет на слизистую глаз, то вы можете и вовсе потерять зрение. А если борщевик поразит 80% кожи, возможен летальный исход. Поэтому с этим растением нужно всегда быть начеку.

Как распознать борщевик

Сортов борщевика достаточно много. Но ядовитые из них только два: борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци. Их очень легко распознать:

Большой рост. 2 – 5 метров.

Толстые стебли. 5 – 10 см в диаметре в нижней части стебля.

Глянцевые листья.

Крупные белые цветы.

Что делать, если вы только что потрогали борщевик

Не выходить на солнце! Около 2-3 дней придеться воздержаться от солнечных ванн.

Срочно и тщательно промыть места контакта с борщевиком под водой. Врачи рекомендуют это делать 15-20 минут!

Принять антигистаминный препарат.

Если все-таки вам не удалось избежать ожога:

Обработайте кожу. Сначала хлоргексидином, а потом пантенолом.

Обратитесь к врачу.

Главное, объясните и расскажите про борщевик детям. Их может привлечь странное большое растение. Многие используют его листья для игр, так как они очень большие. Поэтому следите за собой и своими детьми!

Юлия Митина

Фото: antidotte.com