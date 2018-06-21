Владимирский американец рассказывает, как сделать Россию чище

Тайсон Тротц – не простой американец. Уже больше трех лет он живет и преподает английский во Владимире. Заодно учит русский. Но, помимо любви к языкам, Тайсон – настоящий фанат чистоты окружающей среды. Даже прогуливаясь с девушкой, он не ленится подбирать мусор с улицы, чтобы отнести его на переработку. Потому что он, по его собственному признания, любит Россию. Может, пора и нам начать любить свою страну по-настоящему?

– Я с детства любил природу. В 5 лет мы с родителями жили в штате Теннесси, у нас был дом рядом с лесом. Я часто там гулял с пакетом, чтобы собирать мусор. Потому что уже тогда знал, что для леса и животных отходы очень вредны. И чтобы все было хорошо, я ходил и убирал его.

В 1995 году в Америке переработка мусора стала очень популярна. И в 2000 году в Теннесси начали выдавать на семью по два мусорных контейнера. Один был для обычного мусора, а другой для того, что можно переработать. Сначала мы разделяли мусор по двум контейнерам, а потом тот, что на переработку, несли в определенное место, где уже можно было разложить по материалам: пластик, бумага, стекло и так далее. Сейчас, конечно, в Штатах все проще. Контейнер с переработкой просто оставляют около дома, приезжает машина, которая забирает мусор, разделяет его и перерабатывает.

Буквально недавно я был в Вашингтоне и увидел, что прямо на улице стоят два контейнера. Один для обычного мусора, другой для переработки. Это очень здорово! В России такого еще нет.

– А как с этим обстоят дела в России?

– Мне очень нравится природа России. Я часто вижу красивые места, которые могли бы быть еще более красивыми, но люди там часто отдыхают и оставляют мусор. Я собираю его. Мне нравится делать природе лучше, делать Россию красивой.

И как-то раз я встретил одного человека в “Американском доме”, который работал в компании по переработке мусора. Я поговорил с ним и узнал, как лучше это делать в России. Мы договорились, что он будет приезжать на машине к “Американскому дому”, и мы будем отдавать ему мусор для переработки. Я купил специальные контейнеры. Один под обычный мусор, другой под переработку. На последний наклеил специальную наклейку, и мы стали собирать мусор – многие люди даже приносили его из дома. Я чувствую, что таким образом отдаю себя всему миру и делаю его лучше.

Не обязательно сразу нестись покупать контейнеры и разделять мусор. Для начала мы просто составили список правил, которые никак не ограничат вашу жизнь и не ударят по кошельку. А для окружающей среды это будет уже серьезная помощь:

– Замените пластиковые пакеты на бумажные. Или хотя бы всегда таскайте с собой несколько полиэтиленовых пакетов, которые вы всегда используете.

– Купите многоразовую бутылку для воды. Пить нужно много, особенно летом. Чтобы не тратить деньги и не засорять природу, приобретите бутылку, на которой есть специальный знак: бокал и вилка. Это означает, что бутылка изготовлена не из токсичных материалов. Поэтому может использоваться долго.

– Не используйте маленькие пакеты при взвешивании овощей и фруктов в магазине, если это один овощ или один фрукт (например, если вы берете кочан капусты или дыню). Просто клейте этикетку на сам продукт, а дома хорошо вымойте товар.

– Все крупы, сахар, соль и приправы храните в стеклянной таре.

– Покупайте расчески и зубные щетки из дерева – это также принесет больше экологии в ваш дом.

А главное, всегда убирайте мусор за собой и за другими. Как это делает Тайсон Тротц.

Юлия Митина

Фото из личного архива Тайсона Тротца