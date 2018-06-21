Там, где много-много диких обезьян!

Полуостров Гибралтар — 6,5 километра британской территории у берегов Испании — единственное в Европе место, где водятся дикие обезьяны. Обезьяны Гибралтара относятся к виду «берберийский макак» (иначе магот) и встречаются также в Тунисе, Алжире и Мавритании. Считается, что на Гибралтар макак завезли из Северной Африки то ли арабские купцы-мореплаватели, то ли английские путешественники. Впрочем, есть легенда о том, что обезьяны пришли сами через существующий под Гибралтарским проливом подземный ход.

К 1704 году, когда Гибралтар захватили англичане, макаки там уже жили добрые 500 лет и более. Относились к ним примерно как к любым диким животным: иногда подкармливали, иногда постреливали. А потом случилось неожиданное: то ли одна из обезьян превратилась в человека, то ли человек проникся к макакам. Так или иначе, возникло поверье, что пока обезьяны живут в здравии – Гибралтар остается британским. В начале XX века в британском гарнизоне Гибралтара даже была создана специальная должность — “офицер, отвечающий за обезьян”. Известно, что во время Второй мировой войны британский премьер Уинстон Черчилль в самый разгар сражений 1944 года потребовал от министра колоний, чтобы в Гибралтаре сохранялось не меньше 24 особей обезьян. До сих пор каждый губернатор Гибралтара раз в полгода обязан посылать в Лондон список имеющихся на полуострове обезьян — с указанием пола, размера и возраста каждой.

Сейчас популяция макак на Гибралтаре достигает 300 особей – примерно по одной обезьяне на сотню жителей. Они выходят в город, потрошат мусорные бачки, залезают в дома и безобразничают там. Людей макаки нисколько не боятся. Туристов, которые лезут на гибралтарскую скалу специально, чтобы посмотреть на обезьян, они подпускают на расстояние вытянутой руки. Впрочем, если вытянуть руку дальше — макака не убежит, а скорее укусит. Ежедневно за медицинской помощью обращаются несколько туристов, которых покусали обезьяны. А еще они воруют у туристов все, что можно: кепки, мобильники, очки, еду и бутылки с водой.

Периодически местные власти предпринимают какие-то попытки регулировать поголовье обезьян, но пока безуспешно. Макаки, привыкшие есть за счет государства и туристов, разучились добывать пищу самостоятельно. Попытка переселить пробную группу макак в Испанию и Марокко не удалась – обезьяны погибли. Некоторые предлагают кастрировать часть макак, как других бездомных животных. Но население Гибралтара привыкло ассоциировать обезьян с британским владычеством и даже мысленно не готово так надругаться над Соединенным Королевством.

Марина Сычёва

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