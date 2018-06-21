Неидеально значит модно

Прическа и макияж – важные составляющие образа для выпускного вечера. Иногда они даже важнее самого наряда. Правильные акценты могут исправить даже не самое удачное платье и наоборот. Поэтому нужно все заранее тщательно продумать. Как выглядеть не просто хорошо, а сногсшибательно? Я помогу сориентироваться и расскажу о главных трендах этого лета.

Итак, я советую выбирать максимально легкий, естественный образ. Это касается как макияжа, так и прически. Подчеркните свою юность и натуральную красоту!

Внимание уделите тону кожи. Легкий BB-крем сделает его ровным, вы будете выглядеть свежо, не перегружая лицо косметикой. Хайлайтер придаст естественный блеск и скроет следы усталости и стресса после экзаменов. Можно добавить нежные румяна.

Для макияжа глаз выбирайте натуральные оттенки от бежевого до коричневого – они этим летом на пике популярности. Для создания более выразительного, драматичного образа подойдут стрелки. И здесь растушевка – наше все. Ресницы прокрасьте тушью, чтобы смягчить взгляд, используйте коричневую.

Что касается губ, здесь можно пойти двумя путями: выбрать нарочито яркую помаду или остановиться на естественных оттенках. Так как выпускной – это вечеринка, здесь полная свобода выбора!

И дайте свободу волосам. Непринужденная, легкая укладка в тренде. Нарочито аккуратные прически – туго закрученные кудри и высокие укладки – сегодня смотрятся старомодно. Пусть волосы выглядят так, словно вы только что вернулись с побережья. Помогут средства для укладки. Те, кто не любит распущенные волосы, соберите их в небрежный пучок, как сейчас это делают многие звезды на красных дорожках.

Будьте красивыми и наслаждайтесь своим выпускным вечером! Такое бывает только раз в жизни!

С любовью, МоднаЯ

Фото: hairstyleinsider.com