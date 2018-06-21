Фанатов Цоя ждут на улице Лакина в субботу!

56 лет назад, 21 июня родился легендарный музыкант Виктор Цой. Не только в России, но и в других странах в этот день поклонники Цоя и группы “Кино” собираются вместе, устраивают концерты, слушают его песни. Во Владимире “цоевский” концерт пройдет в субботу, 23 июня, на традиционном месте – у трансформаторной будки на улице Лакина, рядом с домом 129-Г. Постоянный организатор и участник этих концертов Андрей Каржин рассказал нам о предстоящем событии.

– Начинаем мы в 19:00, 23 июня. У нас по обычаю будет небольшой концерт. Я стою на вокале и гитаре, мой брат играет на соло-гитаре и еще пара наших друзей на басу и барабанах.

Каждый год людей собирается достаточно много. Проходит все очень спокойно и ко всеобщему удовольствию. Ведь Виктор Цой – человек-легенда. С момента его гибели прошло почти тридцать лет, а он до сих пор актуален. Его песни поют люди всех возрастов. Это культовая личность – не случайно фильм о нем, “Лето”, попал на Каннский фестиваль.

Мы всех приглашаем классно провести вечер: попеть песни, встретиться со старыми друзьями и насладиться музыкой. Приходите!

Стена памяти на улице Лакина появилась 8 лет назад. Изначально это была неприглядная трансформаторная будка, которую искусно расписал художник Вячеслав Белов. Именно с того времени у “стены Цоя” стали собираться поклонники и проводить вечера памяти ежегодно 21 июня (в день рождения звезды) и 15 августа (в день его смерти).

Юлия Митина

Фото и видео из личного архива Андрея Каржина