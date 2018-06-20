Великий и ужасный ЕГЭ: как сделать его еще ужаснее

Каждый выпускник летом переживает, сможет ли он удачно сдать Единый государственный экзамен. Конечно, хочется себе немного помочь. И необязательно с помощью усердного заучивания материала – ведь написать подсказку куда проще, а уж она не подведет! Вот только глупые шпаргалки могут отрезать путь в вуз даже самым старательным выпускникам.

ЕГЭ – три буквы, а сколько ассоциаций! Много лет тех, кто сдал, до сих пор трясет от воспоминаний об этом экзамене. Сезон еще не закончен – остались резервные дни и пересдачи. Некоторым ученикам, получившим невысокие баллы, может показаться, что со шпаргалками они точно наберут если не 100, то хотя бы 70 баллов. Однако может случиться так, что “шпора” попросту загубит все планы поступить в вуз. Перед вами топ шпаргалок, которые точно не стоит брать с собой на экзамен. Разве что вам захочется все испортить, скажем так, с гарантией.

“Невидимые” шпаргалки – когда совсем нечем заняться перед экзаменом

Шпаргалки на скотче – это идеальный вариант для тех, у кого суперзрение и куча свободного времени накануне экзамена. Зачем его тратить на учебник, верно? Куда лучше распечатать текст, приклеить на него полоску скотча, размочить в теплой воде, счистить бумагу и высушить. Все, теперь их можно клеить куда угодно. А собственно куда? На экзамен вы можете пронести строго определенное количество предметов: пару гелевых черных ручек, на физику – непрограммируемый калькулятор, линейку – на математику. С вами могут быть еще очки и заколки. Все! Одежду и обувь не считаем. Поверьте тому, кто эти шпоры использовал (автору статьи): списывать мелкий шрифт с женской металлической заколки очень неудобно, так же как и с ребер ручки. А линейки, кстати говоря, у нас проверяли.

Пластыри – мало информации, много заморочек

Современный вид шпаргалок. Плох он тем, что на нем можно написать совсем мало информации – не более пяти формул маленьким шрифтом. Если для надежности облепить себя с головы до ног – это бросится в глаза моментально, но пару-тройку таких шпаргалок разместить на себе можно. Однако если часто их разворачивать по ходу экзамена, они потеряют клейкость. И самое обидное то, что эти же формулы могут оказаться в абсолютно легальном справочнике дополнительных материалов к экзамену, то есть подсказка окажется бесполезной.

Старые, проверенные временем резиночки – для тех, кто любит боль

Шпаргалки на резинках – один из “дедовских” методов. Он достаточно прост: берем канцелярскую резинку, надеваем на руку, цепляем еще одну или несколько резинок к нашему браслету, а на сами эти резинки клеим бумажки с необходимой информацией. На экзамене останется только потянуть за них и посмотреть формулу. Вот только если у вас волосатые руки – этот процесс принесет не знания, а боль, ведь резина очень хорошо обматывается вокруг волос. Плюс те же минусы, что и у способов выше: слишком мало информации на них можно разместить.

Подсказочный боди-арт – для тех, кто любит рисковать

Еще наши мамы и папы в день экзамена писали шпаргалки на теле. Девушки писали на бедрах, всю эту красоту прятали под юбку и в нужный момент просто слегка приподнимали ее. Парням же повезло меньше. Они писали подсказки на запястьях и руках.

“Шпора” а-ля боди-арт дожила и до наших дней. Однако есть вероятность, что разрисованная часть тела предательски оголится в самый неподходящий момент. И если на этапе досмотра вас просто отправят в туалет отмываться, то на экзамене – вышвырнут из аудитории. Еще один нюанс: сильно разрисованные руки и ноги могут быть видны на камерах.

Обувь для подсказок – пусть вас запомнят надолго

Некоторые умельцы пишут шпаргалки на подошве или на светлых стельках. В принципе, этот метод не бросается в глаза ни наблюдателям, ни тем, кто смотрит трансляцию экзамена с камер. Но есть несколько проблем: не факт, что подсказка не стельках не сотрется из-за грязи на подошве или от пота на стельках. Вторая проблема – ваша гибкость. Кому-то легче легкого вывернуть ногу и все подсмотреть, кому-то – нет. Третья проблема – зрение. Вы уверены, что разглядите подсказку? Тем более в тени под партой? Плюс разуваться при посторонних далеко не всегда гигиенично и эстетично. Ну вы понимаете – вам же не хочется, чтобы вас запомнили как “того чувака, который разулся и все чуть не умерли”? Не лучшее начало студенческой жизни, правда?

Странный состав – метод, который сгубила его популярность

В свое время, когда такой вид шпаргалок только появился, он был очень эффективен. Знатоки фотошопа просто заменяли состав напитков, разрешенных на экзамене, на формулы, даты и другую необходимую информацию. Казалось бы, метод идеальный, ведь никто не будет разглядывать ваши бутылки. Однако шпаргалку погубила ее популярность. Еще когда сдавала я – а это было шесть лет назад, – учителя уже были в курсе. С тех пор воду закупали для класса и взять ее можно было только в пункте сдачи экзамена. В некоторых пунктах сдачи воду разрешается пить только в коридоре – то есть возможности списать с бутылки нет совсем.

Маникюрные изыски: если у комиссии хорошее зрение – вам очень не повезло

Один из современных вариантов для девушек – маникюр со шпаргалками. Почему этот метод списывания один из самых бестолковых? Во-первых, надо быть очень невнимательным, чтобы, проходя по рядам, не обратить внимание на броский маникюр ученицы (особенно, если наблюдающий – женщина). Во-вторых, на ногти поместится не так много информации, как хотелось бы. В-третьих, только представьте, что ногти сломаются в самый неподходящий момент. Оно того не стоит.

Ручка с подсветкой – спались на камерах и в жизни

Открывает тройку лидеров самых опасных и бесполезных шпаргалок – ручка с чернилами, видимыми только под ультрафиолетом. Когда эти ручки только появились, ими активно пользовались на экзаменах и контрольных. Однако учителя тоже интересуются новинками в области изготовления шпаргалок (“Профессор – не лопух, и аппаратура при нем!”). Пронести такую ручку сложно – набор абсолютно одинаковых ручек закупается на класс, как и вода. К тому же сама по себе ручка бесполезна – нужен листок с записями. Листки-черновики вам выдают на месте. Возможность подменить их – есть, но вот безнаказанно светить в шпаргалку фонариком… Свет от него довольно яркий и заметный как для комиссии, так и для камер. Такая ручка гарантирует вам аннулирование результатов.

Микронаушник

Помните сцену из фильма Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика», где хитрый преподаватель сразу раскусил студента с якобы больным ухом? Кто не помнит (а я допускаю, что не все читатели этой статьи знакомы с советским кинематографом), может глянуть на видео снизу.

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Технологии на месте не стоят, поэтому современные микронаушники можно особо и не прятать. Вот только они совершенно не подходят для ЕГЭ. Во-первых, у вас заберут гаджеты. В пунктах сдачи придется пройти через металлоискатель. Но, даже если вы обойдете его, связь в школах в дни экзаменов очень плохая. Во-вторых, будет несколько странно в полной тишине громко проговаривать условия задач – это на сто процентов привлечет наблюдателей. В-третьих, не факт, что ваш помощник на другом конце провода вообще сможет решить именно ваш вариант.

Мобильный телефон: как вылететь с экзамена, даже не успев воспользоваться подсказкой

Лидер по бесполезности и риску сегодня, как бы это банально ни было, мобильный телефон. Дело в том, что пронести его на экзамен в принципе сложно: 93% пунктов сдачи ЕГЭ оборудованы металлоискателями. Нет их только в отдаленных населенных пунктах и глухих деревнях. Некоторые хитрецы умудрялись выдать телефон за пряжку ремня или другой металлический предмет. Пользоваться в аудитории – себе дороже, в каждом пункте за такое выгоняют минимум одного “самого умного”. И это не пустые слухи – можете спросить у тех, кто уже сдал. Однако, даже если выпускник пронес мобилу, его ждут “глушилки”, а с ними – сверхмедленный Интернет и прерывание связи. На нашем ЕГЭ мы даже рядом с пунктом сдачи не могли позвонить родителям и сказать, что уже идем домой, – сеть не ловила.

И главное – никакие шпаргалки не спасут вас, если вы совсем не готовились в течение учебного года. Помните, что подсказки – это только поддержка ваших знаний, но никак не замена им. Удачи всем, кто сдает и собирается сдавать: 100 баллов вам по каждому предмету!

Алена Славина

Фото: ya2018.com