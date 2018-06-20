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Россия – Египет: как праздновал Владимир

Фотоотчет о прошедшем матче

Вчера сборная России по футболу в очередной раз порадовала всех болельщиков своей победой над сборной Египта. 3:1 – хороший результат, фактически обеспечивший нашей команде выход в плей-офф чемпионата. Матч начался в 21:00, но уже с половины восьмого болельщики потянулись в фан-зоны. И мы решили посмотреть игру на главной площадке города, а именно – парковке на Спасской улице. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, чтобы вы смогли оценить, как это было.

И бонусом – видео с реакцией владимирских фанатов на третий гол, забитый сборной России в ворота египтян.

Слава Логинов

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