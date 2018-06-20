Пять лучших блюд из стрелок чеснока

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Простые и вкусные рецепты от опытных садоводов
Многие дачники без сожаления выбрасывают очень ценный продукт со своего участка – чесночные стрелки. Кто-то просто не в курсе, что их можно есть, другие не умеют их готовить. А ведь это отличный ингредиент для вкусных и полезных блюд. Надо только помнить, что в пищу идут лишь молодые светло-зеленые стрелки. Когда они начинают меняться в цвете, желтеть, скручиваться в верхней части в кольца, то становятся жесткими и волокнистыми. Если при нарезании стеблей чеснока лезвие ножа проходит без усилий, значит, побеги подходят для кулинарных экспериментов.
Вязниковский садовод Наталья Исаева уверяет, что из чесночных стрелок можно приготовить и закуски, и горячее, и консервы на зиму. Сегодня она с удовольствием делится с нами своими самыми любимыми рецептами.
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Жареные чесночные стрелки
Нам понадобятся: 400-500 граммов чесночных стрелок, щепотка соли, 20 г растительного масла.
Чесночные стрелки промойте под струей холодной воды. Затем немного обсушите. Нарежьте зеленые побеги на кусочки длиной 4-5 сантиметров. Положите их в миску и посыпьте солью. Хорошо все перемешайте. В сковороду налейте растительное масло, немного его прогрейте на среднем огне и положите чесночные стрелки в сковороду. Жарьте примерно 7-10 минут, постоянно помешивая содержимое сковороды лопаточкой, чтобы ничего не подгорело. Готовность стрелок определить несложно: они станут немного темнее, а также появятся мягкость и сочность.
Получится изумительное блюдо, а аромат у него будет фантастическим! Никого приглашать к столу даже не придется, на запах сбегутся все сами!
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Сытный завтрак
Нам понадобятся: 300 граммов чесночных стрелок, 4 яйца, 1-2 помидора, соль и специи по вкусу, растительное масло для обжарки.
Стрелки промойте и откиньте на дуршлаг. Нарежьте их на небольшие кусочки длиной около 3 см. Разогрейте масло, положите в него стрелки, посолите, обжаривайте, периодически помешивая, 10 минут. Помидоры промойте, нарежьте кубиками и отправьте на сковороду. Яйца взбейте вилкой в однородную смесь и залейте ими стрелки с помидорами. Как только яйца запекутся, блюдо готово. Переложите его на тарелку, посыпьте приправами и зеленью. Быстрый, полезный, вкусный завтрак готов!
Больше всего радует то, что блюдо готовится очень быстро. Потребуется всего двадцать минут, причем пять из них уйдут на подготовку ингредиентов, и пятнадцать – собственно на приготовление.
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Мясо по-китайски
Нам понадобятся: 400-500 граммов чесночных стрелок, 400 граммов любого мяса (можно брать свинину, говядину или курицу), 1 стакан воды, полстакана соевого соуса, соль, приправы по вкусу, 2 чайных ложки крахмала, масло растительное для жарки.
Мясо промойте, уберите прожилки, лишний жир, пленки. Свинину и говядину предварительно отбейте кухонным молотком. Нарежьте полосками длиной 3-4 сантиметров. Разогрейте сковороду с маслом и положите мясо для обжаривания. Пока оно готовится, промойте стрелки под проточной водой и нарежьте их на кусочки длиной также 3-4 сантиметров. Добавьте стрелки к мясу и жарьте 5 минут.
За это время приготовьте заливку. В воду добавьте соевый соус, соль, приправы, крахмал и перемешайте все до однородной массы. Аккуратно в сковороду с мясом и стрелками вылейте заливку. Когда все закипит и загустеет, мясо и стрелки покроются блестящей корочкой. Пора приглашать домочадцев на необыкновенный ужин, хотя, услышав из кухни потрясающие ароматы, они, несомненно, явятся, не дожидаясь приглашения!
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Паста для бутербродов
Нам понадобятся: 300 граммов стрелок чеснока, 1/2 столовой ложки соли, 150 граммов растительного масла.
Стрелки чеснока промойте и прокрутите через мясорубку. Лучше сделать это два раза, чтобы паста получилась более нежная. Получившуюся массу посолите и перемешайте, чтобы начал выделятся сок. Полейте заготовку растительным маслом и снова перемешайте.
Пасту из стрелок чеснока можно намазывать на тосты, а также использовать как закуску к первым блюдам и блюдам из мяса.
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Заготовка на зиму
Нам понадобятся: 1 килограмм стрелок чеснока, 1 литр воды, 90 мл уксуса, 30 граммов сахара, 30 граммов соли, 12 горошин черного перца, 8 горошин душистого перца, 6 штук лаврового листа.
Хорошо промойте банки содовым раствором и большим количеством воды. Стрелки чеснока также промойте и нарежьте “палочками” высотой чуть ниже самой банки. Для маринада положите в воду комнатной температуры соль, сахар и остальные специи. Поставьте ее на огонь и доводите до кипения. Выключите огонь под маринадом и добавьте уксус. Уложите в банки нарезанные стрелки и залейте маринадом.
В большую кастрюлю или таз постелите на дно полотенце и поставьте банки с заготовками. Налейте теплой воды до плечиков банок и накройте их крышками. Поставьте кастрюлю или таз на средний огонь. Когда вода закипит, уменьшите огонь и пастеризуйте заготовки в течение 15 минут. Банки закатайте крышками, переверните их и укутайте до полного остывания.
Из 1 килограмма стрелок обычно выходят 4 баночки по 0,5 литра. Такая закуска будет востребована не хуже маринованных хрустящих огурцов. Особенно под мясо.
Татьяна Лысова
Главное фото: epicurious.com
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