Пять лучших блюд из стрелок чеснока

Многие дачники без сожаления выбрасывают очень ценный продукт со своего участка – чесночные стрелки. Кто-то просто не в курсе, что их можно есть, другие не умеют их готовить. А ведь это отличный ингредиент для вкусных и полезных блюд. Надо только помнить, что в пищу идут лишь молодые светло-зеленые стрелки. Когда они начинают меняться в цвете, желтеть, скручиваться в верхней части в кольца, то становятся жесткими и волокнистыми. Если при нарезании стеблей чеснока лезвие ножа проходит без усилий, значит, побеги подходят для кулинарных экспериментов.

Вязниковский садовод Наталья Исаева уверяет, что из чесночных стрелок можно приготовить и закуски, и горячее, и консервы на зиму. Сегодня она с удовольствием делится с нами своими самыми любимыми рецептами.