Поедемте на скачки!

На этой неделе в Англии проходят знаменитые королевские скачки в Аскоте. Те самые, которые никогда не пропускает королева Елизавета. Каждый день скачек в любую погоду она приезжает на ипподром, а зрители делают ставки на то, шляпку какого цвета наденет сегодня Ее Величество.

Обычные люди тоже могут попасть в королевский Аскот. Вход на ипподром — по билетам, билеты бывают трех видов. Самые дешевые (от 18 фунтов стерлингов) – Windsor Enclosure. Фактически, они дают право доступа на территорию для пикника рядом с ипподромом. При этом можно занять удобные места вдоль дороги, чтобы достаточно близко увидеть королеву, когда она едет в коляске. В качестве напитков и закусок гостям продают пиво и фиш-энд-чипс. Публика самая демократичная.

The Queen Anne Enclosure (от 40 фунтов) – стандартные билеты, дающие доступ на трибуны для зрителей и Парадный ринг, где проходят награждения (некоторые призы вручают королева и члены ее семьи). Здесь публика гораздо приличнее — собственно, большая часть фотографий с элегантными джентльменами и дамами в эффектных нарядах делается именно на The Queen Anne Enclosure. Официантки разносят шампанское и клубнику со сливками.

Билеты категории Royal Enclosure в свободной продаже не появляются, а стоят уже 120 фунтов. Право купить такой билет есть у завсегдатаев ипподрома — как правило, это члены аристократических семей, владельцы собственных лошадей и т.д. «Новичок» может приобрести билет по рекомендации завсегдатая со стажем не меньше 4 лет.

Вместе с билетами приходит буклет с иллюстрированным дресс-кодом Аскота. Самые строгие правила — на Royal Enclosure: джентльмены обязаны носить серый цилиндр и смокинг, а дамы закрытое платье и обязательную шляпу диаметром не менее 4 дюймов (10 см). На The Queen Anne Enclosure мужчины могут появиться в формальном костюме-двойке и черном цилиндре, дамам же разрешается носить менее официальные головные уборы. Сюда леди приходят в шляпках, изображающих футбольное поле, чаепитие, рояль и т.д. Кстати, такая шляпка может стоить раз в десять дороже, чем билет. Наряжаются не только гости, но и их питомцы (на скачки, как почти везде в Англии, можно с собаками). За соблюдением дресс-кода следит «модная полиция» Аскота: одетых неподобающим образом на скачки могут не пустить. Проще всего на Windsor Enclosure: сюда можно приходить в любых нарядах.

Самые популярные дни скачек – вторник и четверг. Вторник – для специалистов, поскольку в этот день скачут самые перспективные лошади текущего и будущего сезонов. А четверг – Ladies’ Day – самое светское мероприятие Королевского Аскота. Шляпки в этот день соревнуются за призы практически наравне с лошадьми.

Финальный заезд четверга – Золотой Кубок (The Gold Cup) – считается старейшей из сохранившихся и самой престижной скачкой Аскота. Кстати, на какое-то время Золотой Кубок был переименован в Кубок Императора в честь Николая I. Тот однажды сопровождал на скачках королеву Викторию; в тот день Золотой Кубок выиграла лошадь по кличке Дефенс. Ее владелец лорд Альбермаль в честь русского царя тут же переименовал Дефенса в Императора, Николай I в знак признательности подарил лорду серебряную тарелку стоимостью 500 фунтов стерлингов. После этого и сам забег переименовали в Кубок Императора (но неформально англичане называли его «Тарелкой Императора). С началом Крымской войны в 1854 году, в которой Англия воевала против России, скачке по политическим причинам возвратили старое название. Николай I умер на следующий год.

Марина Сычева

Фото автора

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