Наши забили гол? Танцуй!

Наша команда повела в счете или, наоборот, проигрывает? Судья назначает пенальти или удаляет ключевого игрока? Свои чувства лучше выразить не криком, а танцем. ЧМ-2018 рождает настоящий фонтан идей у творческих людей Владимира. Основательница танцевальной студии Алена Пона придумала несколько простейших движений для болельщиков буквально на все случаи жизни. Итак, чтобы ни происходило на поле – ты всегда можешь выразить это на трибуне в танце. Смотрим, учим и танцуем!
Дали красную карточку игроку чужой команды!
Нам забили гол, но мы не видели!
У игрока травма!
Вратарь пропустил мяч между ног!
И, наконец, главное – наши забили ГОООООЛ!
Юлия Митина
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Обсуждение 1
Блин… Очень яркая и задорная девочка. Такая зажигалочка!!