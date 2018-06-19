Наши забили гол? Танцуй!

Наша команда повела в счете или, наоборот, проигрывает? Судья назначает пенальти или удаляет ключевого игрока? Свои чувства лучше выразить не криком, а танцем. ЧМ-2018 рождает настоящий фонтан идей у творческих людей Владимира. Основательница танцевальной студии Алена Пона придумала несколько простейших движений для болельщиков буквально на все случаи жизни. Итак, чтобы ни происходило на поле – ты всегда можешь выразить это на трибуне в танце. Смотрим, учим и танцуем!

Дали красную карточку игроку чужой команды!

Нам забили гол, но мы не видели!

У игрока травма!

Вратарь пропустил мяч между ног!



И, наконец, главное – наши забили ГОООООЛ!

Юлия Митина

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