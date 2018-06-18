Зона не для фото: владимирский антирейтинг

Что может быть хуже, чем невозможность сделать селфи? Это когда сделать его ну почти можно, но все равно как-то “чего-то ну прямо вообще вот ну никак”. Впрочем, лучше один раз посмотреть на это, чем много писать. Самый спорный арт-объект в нашем городе, с которым не только селфи нельзя сделать. Его просто сфотографировать – еще та задачка.