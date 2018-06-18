Зона не для фото: владимирский антирейтинг

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Пас, удар, фото!
Спустя какое-то время после установки в городе объектов к ЧМ-2018, можно, наконец, анализировать, какие места популярностью пользуются, а какие – нет. Специально установленные фотозоны мы в расчет не берем, ведь их для этого и “раскидали” по городу, поэтому оценим, прежде всего, клумбы, насаждения и прочие новые элементы городского декора.
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Мяч у площади Фрунзе
Безусловно странный объект – мяч, установленный на “островке” недалеко от площади Фрунзе. Если даже закоренелый фанат решит сфотографироваться с арт-объектом, то для этого нужно как минимум дождаться темного времени суток, когда движения тут почти нет, потом, нарушив ПДД, пробраться на островок и только затем сделать селфи. Либо как вариант можно совершить таинство самофотографирования с достаточно близкого расстояния, если вы стоите на светофоре в авто или автобусе – это все упрощает.
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Клумба на Добросельской
Еще один очень странный объект – ведь разглядеть его можно только с одного места. Для всех, кто проезжает по дороге, непонятно, что там изображено. А издалека очень сложно оценить авторскую задумку. Купола церкви стилизованы под мячи, однако человеку с неидеальным зрением это может показаться не столь очевидным.
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"2018" у Макдоналдса
Если с мячом возле площади Фрунзе еще есть шансы сфотографироваться, то здесь все гораздо сложнее. Во-первых, полос движения гораздо больше, и пересечь их сложнее, во-вторых, движение в этой части города останавливается только глубокой ночью, в-третьих, есть хороший шанс быть задержанным – неподалеку находится ГИБДД и патрульные машины ездят очень часто. Ну и последнее – даже стоя на светофоре, вы будете находится гораздо дальше от объекта, нежели от мяча у начала Лыбедской.
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Селфи невыполнимо
Что может быть хуже, чем невозможность сделать селфи? Это когда сделать его ну почти можно, но все равно как-то “чего-то ну прямо вообще вот ну никак”. Впрочем, лучше один раз посмотреть на это, чем много писать. Самый спорный арт-объект в нашем городе, с которым не только селфи нельзя сделать. Его просто сфотографировать – еще та задачка.
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