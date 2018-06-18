Памятник исчезнувшей деревне установили потомки ее жителей

На северо-западной окраине Вязниковского района неподалеку от автодороги Мстера – Сельцо – Пантелеево– Ковров в широком поле издалека виден большой крест. Это памятник навсегда пропавшей старинной деревне Нагорново. Его по собственному почину установили потомки нагорновцев, чтобы сохранить на земле память о своей малой родине и исторических корнях.

Во Владимирском крае в XX веке исчезли сотни сел и деревень. Не является исключением и Вязниковский район, где в число так называемых “неперспективных деревень” попали десятки селений. Одно из них — деревня Нагорново Мстерской волости, которая прежде находилась в приходе Троицкой церкви села Новое (или Троицкое) Татарово. Этот приход известен еще со второй половины XVI столетия, поэтому, скорее всего, Нагорново существовало еще во времена Ивана Грозного.

Название деревни говорит само за себя. Она стояла на пригорке (по выражению местных жителей “в нагорье”, отсюда и Нагорново) близ берега речки Мстерки — правого притока реки Клязьмы.

Скорее всего, сначала Нагорново входило в Стародубское княжество. В XVIII веке село перешло от князей Ромодановских к помещикам Нестровым, а затем к их родственникам – семьям Кашинцевых и Протасьевых. Из нагорновских владельцев более всего известен Иван Александрович Протасьев – вязниковский уездный предводитель дворянства в 1850-е годы. Он занимался винными откупами и устройством ткацких фабрик. Был в родстве с многими именитыми дворянами, в том числе с графами Толстыми и Апраксиными, князьями Долгоруковыми и Кузьмиными-Караваевыми, а также с Танеевыми — семейством, к которому принадлежал выдающийся композитор Сергей Танеев.

К началу 1900-х гг. в деревне Нагорново насчитывалось 14 крестьянских дворов, в которых жили 64 человека. После окончания Гражданской войны уехавшие было на заработки селяне потянулись обратно, и численность населения в Нагорново увеличилась почти до сотни крестьян.

Однако в 1959 году Пленум ЦК КПСС принял решение о разработке новых схем “рай­он­ных и внут­ри­хо­зяй­ст­вен­ных пла­ни­ро­вок” в сель­ской ме­ст­но­сти. Документ увидел свет годом позже. По нему к 1979 году число сельских поселений в СССР требовалось сократить более чем в 6 раз — с 705 тысяч до 115 тысяч. В число подлежащих уничтожению небольших деревень попало и Нагорново. Людей оттуда фактически принудительно переселили в соседнее село Новое Татарово и во Мстеру. Дома частично разобрали и тоже перевезли, а фундаменты и хозяйственные постройки снесли тракторами, превратив просуществовавшее несколько веков селение в чистое поле. Только холм — «нагорье» продолжало напоминать о прежней деревне Нагорново.

А еще память о Нагорново сохранилась в сердцах бывших жителей деревни и их потомков. Инициаторами установки памятного креста на месте снесенной деревни стали братья Борис, Владимир и Александр Степановы, мать которых была родом из Нагорново. Александр Степанов в молодости служил в спецназе ГРУ. Сегодня он — настоятель Всесвятской церкви и Благовещенского собора в Гороховце, благочинный Гороховецкого округа и активный общественник. Он и осуществил установку массивного восьмиконечного деревянного памятного поклонного креста в “нагорье” по всем православным канонам.

На кресте на металлических табличках выбито название исчезнувшей деревни и надпись “Господи, упокой души усопших жителей д. Нагорново”. А еще там помещены фотография Степановых и групповое фото нагорновцев 1950-х гг. — одно из немногих, сохранившихся в частных архивах. К кресту уже приходят туристы, грибники, охотники и рыбаки, а также мстерские школьники. И, конечно же, потомки нагорновцев. Теперь каждый может видеть, где именно располагалась эта деревня и поклониться памяти ее обитателей.

Николай Фролов

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