Летний витаминный чай прямо с грядки

Особенно я люблю чай из живых ягод. Вот уже радует своими плодами жимолость на моем участке. Изумительное растение с очень вкусными ягодами. И чай из них замечательный получается. Появится клубника – будет у нас клубничный напиток, малина поспеет – приготовлю малиновый. А как хороши чаи из смородины: белой, красной и, конечно, черной!

Душистые травы для чая тоже выращиваю на своем участке: это в первую очередь мята, мелисса. Листья земляники, смородины, малины при заваривании дают изумительный эффект.