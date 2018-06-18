Летний витаминный чай прямо с грядки

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Секреты приготовления вкусного и полезного напитка
Хорошо вернуться домой после трудного дня, всей семьей поужинать и выпить чашечку душистого чая под неспешный разговор. Это и отдых, и общение, и, конечно, удовольствие. А если чай приготовлен из садовых ягод, фруктов и душистых трав, то это еще и несомненная польза. Такой напиток способен заменить целый поливитаминный комплекс, причем пить его будет гораздо приятнее, чем таблетки. Можно экспериментировать с составом, и каждый раз вкус чая будет разным: освежающий, бодрящий или успокаивающий, с фруктовым ароматом или ярко выраженным запахом садовых трав.
Анна Кочеляева, депутат Законодательного Cобрания Владимирской области, помощник депутата Государственной Думы РФ Г.В. Аникеева, делится своими секретами приготовления чудесного напитка из растений с собственного сада.
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Соберите все самое лучшее
Особенно я люблю чай из живых ягод. Вот уже радует своими плодами жимолость на моем участке. Изумительное растение с очень вкусными ягодами. И чай из них замечательный получается. Появится клубника – будет у нас клубничный напиток, малина поспеет – приготовлю малиновый. А как хороши чаи из смородины: белой, красной и, конечно, черной!
Душистые травы для чая тоже выращиваю на своем участке: это в первую очередь мята, мелисса. Листья земляники, смородины, малины при заваривании дают изумительный эффект.
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Выберите правильную посуду
В Суздале наши гончары делают отличную глиняную посуду. Очень рекомендую ее для приготовления чая. Обыкновенную коричневую посуду. У меня есть такой заварочный чайник, который придает каждому приготовленному в нем напитку неповторимый вкус. Ты его пьешь, а у тебя такое впечатление, что все это только вынули из печки. Именно глина дает такой чудесный эффект!
Обязательно перед завариванием чая обдаю глиняный чайник кипятком. Даже на некоторое время оставляю в нем немного горячей водички, чтобы он слегка распарился. Только потом закладываю туда ягоды и душистые листья и заливаю их кипятком.
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Пробуйте разные варианты
У меня есть три способа приготовления чая. Первый – ягодный: например, смородина, кусочки яблочка, лимончика – что есть в наличии. Второй – травяной. Закладываются все ароматные листочки, которые есть в данный момент. А третий вариант, когда я добавляю к классическому черному чаю ягоды и душистые травы по вкусу.
Выбираю способ приготовления чая по настроению или по наличию времени. Если его достаточно – делаю напиток из ягод. Их надо предварительно помыть, очистить от веточек, замороженные вынуть из холодильника и дать им в течение получаса оттаять. Если времени поменьше – готовлю травяной чай с ароматными листочками или классической заваркой.
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Заготовьте ароматы лета на зиму
Летом чай, конечно, готовлю из свежих ягод, листьев и трав. Часть урожая обязательно заморожу на зиму, чтобы в любой момент побаловать себя и домочадцев любимым напитком. Нравятся и замороженные листочки – они прекрасно сохраняют первозданный аромат и вкус. Но больше всего трав засушиваю, как веники. Срезаю целыми кустиками, скручиваю их бечевочкой и вешаю в чуланчик. А зимой, пожалуйста, сорвал веточку травы, добавил ягод из холодильника, кусочек апельсина или лимона, заварил – и готов волшебный напиток, напоминающий о солнечном лете.
Татьяна Лысова
Фото Анны Кочеляевой
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