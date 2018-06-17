Художница творит красоту сваркой и болгаркой

Кресло из спинки панцирной кровати и полотенцесушителя, антивандальная решетка из напильников и сверл, фонарь, украшенный тросом и старинным совком… Владимирский художник и галерист Юлия Лобова делает неповторимые арт-объекты из металлического лома и отслуживших свой срок вещей. И что особенно поразительно, творит она с помощью совсем не женских инструментов – сварочного аппарата и болгарки.

Конечно, Юлия может пойти в магазин и легко купить те же гайки. Но ей нравится самой находить металлические артефакты в самых неожиданных местах. К примеру, старинные гвозди, которые украсили уличную пепельницу, она случайно выкопала на участке у своего дома. Или друзья, знающие о ее увлечении, приносят вышедшую из употребления утварь. Из таких «подарков» в углу сада у Юлии целый склад образовался.

– Я хочу дать вещам второй шанс. Треш-арт стал очень популярным направлением в искусстве. Но часто художники делают из мусора предметы-однодневки. А металл – материал долговечный, и мои творения прослужат еще много времени. Детям и внукам моим от них будет трудно избавиться, – смеется Юлия.

Как рождаются ее художественные произведения? Жизнь обычно сама подбрасывает идеи и материал для творчества. Несколько лет назад у художницы умер любимый пекинес Федя. Спустя некоторое время после этого печального события Юля находит на дороге сложную деталь от машины, грязную и промасленную. И пока художница очищала ее, у нее родилась идея превратить вещицу в живое существо. Очаровательный лупоглазик заняло достойное место на качелях в саду и напоминает о домашнем любимце.

Или разбирала Юлия папину кладовку и нашла наборы сверл, напильников, ключей, отверток. Тут же родилась мысль сделать из этого инструмента декоративную решетку. И вот домочадцы находят художницу в своей импровизированной мастерской в подвале, где она вдохновенно составляет из этих предметов новое произведение.

– Это мой релакс, мое отдохновение от проблем и забот. Погружаюсь в творчество с головой, и моим близким порой бывает трудно вернуть меня в реальность, – откровенничает Юлия.

Хотя и честно признается, что сварка – это тяжкий труд. Душная маска, боль в спине и шее от неудобной позы, первобытный страх перед мощью электродуги – все это приходится преодолевать художнице на пути к творчеству. Но вдохновение и стремление к прекрасному – сильнее всех преград. В работе над особо крупными или сложными объектами Юлия прибегает к помощи знакомого профессионального сварщика. Но признается, что стать только дизайнером и переложить всю черную работу на крепкие мужские плечи не решается. Вдохновение – капризная вещь: пока ждешь помощи, оно может уйти.

Садовая мебель, цветочницы, ворота и декоративные решетки, уличный фонарь… На подходе журнальный столик, украшенный слесарными тисками, и калитка из старых лопат. Пока Юлия Лобова декорирует своими творениями участок у дома. Но художница готова уже поделиться своими произведениями со всеми владимирцами. Через несколько месяцев она собирается открыть в городе небольшую галерею «НесуРазные вещи», где можно будет увидеть и приобрести ее новые работы.

Татьяна Лысова

Фото автора

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