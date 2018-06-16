Церковь Сергия и Никона Радонежских в Красной Горбатке

Селивановский район славится своей уникальной природой. Туристов сюда привлекают удивительной красоты леса, которые часто называют “владимирской Швейцарией”. Административный центр района – Красная Горбатка. Небольшой поселок расположен на берегах реки Колпь. Тихий, уютный и живописный уголок Владимирской области.

Одна из достопримечательностей Красной Горбатки – новая церковь Сергия и Никона Радонежских. Летом это удивительное место стало площадкой для одного из концертов уникального фестиваля “Музыкальная экспедиция”. Выступление звезд мировой классической музыки собрало жителей Красной Горбатки и гостей из Владимира.

Красная Горбатка – отличный маршрут для путешествия в выходные. Откройте для себя одно из красивейших мест Владимирской области. Счастливого пути!

Елена Пляскина

Фото “Призыв ТВ”