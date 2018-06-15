Устрой себе запоминающиеся выходные!

Праздник Лаптя в Суздале

Во время чемпионата мира на древней владимиро-суздальской земле пройдет наш, исконно русский футбол – футбол в лаптях. В центральном событии праздника примут участие 16 команд. Для праздника заготовлено больше 1000 пар лаптей. Основатель школы футбольного фристайла во Владимире Михаил Трофимов познакомит гостей фестиваля с этим необычным видом спорта, граничащим с особым видом искусства.

Любителям футбола также придутся по душе турниры по панне – уличному футболу один на один, кикеру – настольному футболу, гигантскому кикеру в надувном батуте и футболу на пальцах. Каждый сможет испытать свои силы и получить не только массу новых эмоций, но и ценные призы за игру. Обещаны также ярмарочные гулянья и праздничное шоу. Программа, декорации, все конкурсы подбираются и прорабатываются организаторами максимально тщательно и детально, чтобы на празднике было весело и детям, и взрослым.

г. Суздаль, у стен Покровского монастыря

16 июня в 15.00

Вход свободный