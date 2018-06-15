Устрой себе запоминающиеся выходные!

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Сыграй в футбол по-нашему, по-русски
Праздник Лаптя в Суздале
Во время чемпионата мира на древней владимиро-суздальской земле пройдет наш, исконно русский футбол – футбол в лаптях. В центральном событии праздника примут участие 16 команд. Для праздника заготовлено больше 1000 пар лаптей. Основатель школы футбольного фристайла во Владимире Михаил Трофимов познакомит гостей фестиваля с этим необычным видом спорта, граничащим с особым видом искусства.
Любителям футбола также придутся по душе турниры по панне – уличному футболу один на один, кикеру – настольному футболу, гигантскому кикеру в надувном батуте и футболу на пальцах. Каждый сможет испытать свои силы и получить не только массу новых эмоций, но и ценные призы за игру. Обещаны также ярмарочные гулянья и праздничное шоу. Программа, декорации, все конкурсы подбираются и прорабатываются организаторами максимально тщательно и детально, чтобы на празднике было весело и детям, и взрослым.
г. Суздаль, у стен Покровского монастыря
16 июня в 15.00
Вход свободный
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Прокатись с ветерком по бездорожью
Гонки “Меленковский прорыв”
Соревнование по классическому GPS-ориентированию в этом году пройдут в рамках отборочного этапа Кубка RUTEC MASTERs 2018. Рельеф и покрытие трассы очень разнообразен: будут овраги, ручьи, торф, песок, глина, ну и, конечно, “ковровое болото”. Трасса “оборудована” специальными ухабами, ямами, заполненными водой, затяжными спусками и крутыми подъемами. Так что грязи и удовольствия хватит всем.
Для полноприводных автомобилей трасса проложена в лесу, ее длина около 40 километров. Для квадроциклов и мотоциклов длина трассы – 1500 метров. Обещают незабываемые зрелища: “Автокачели”, “Автофутбол”, “Автожмурки”.
Квадрат соревнований: Меленки – д. Прудня – с. Архангел – Меленки
16 июня в 10.00
Вход свободный
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Вдохни аромат прошлого
Самоваров день
Колоритом и настроением русского городского быта можно проникнуться на территории усадьбы купца Семена Ершова в Гороховце. Купеческое подворье на один день превращается в праздничное застолье с трехвёдерным красавцем-самоваром в центре внимания, со сладостями на любой вкус. Хозяева в национальных костюмах угостят душистым чаем. Гости праздника узнают, почему только с помощью самовара можно приготовить настоящий чайный напиток.
Гостей ждет традиционное для Гороховца театрализованное представление с царем Горохом “Как-то раз в Гороховом царстве, в Самоварном государстве”. На выставке “Жарит, парит и печет – и за то ему почет” можно увидеть всю палитру самоваров и сбитенников – от старинных до современных. На ярмарке ремесел можно приобрести уникальные сувениры от гороховецких мастеров-якушей, а на мастер-классах – научиться старинной технике набойного рисунка на ткани, родиной которого считается Гороховец. Своим выступлением гостей праздника порадует муромский фольклорный ансамбль “Мурома”.
Купеческий двор Дома Сапожниковых: г.Гороховец, ул.Нагорная, 4
16 июня с 12.00 до 15.00
Вход свободный
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Насладись классикой
“Музыкальная экспедиция”
Предпоследнюю остановку фестиваль сделает 16 июня в 18.00 в одной из самых красивых деревень области. На родине известного писателя Владимира Солоухина выступят скрипач Айлен Притчин, альтист Тимур Якубов, виолончелист Борис Андрианов, пианист Андрей Гугнин, скрипач из Великобритании Александр Ситковецкий. Над владимирскими проселками разнесется музыка Дмитрия Шостаковича, Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка. Для владимирцев организован трансфер от Соборной площади. Отправление – в 16.00, цена билета – 300 рублей.
Заключительной точкой фестиваля по традиции станет центральная площадь г. Владимира, где слушателям 17 июня в 19.00 будет представлена необычная концертная программа с участием ансамбля Алексея Айги – потрясающий сплав классики и рока. Выступят: скрипач из Великобритании Александр Ситковецкий, виолончелист Борис Андрианов, гитарист Дмитрий Илларионов, флейтистка Екатерина Корнишина. В концерте примет участие Владимирский губернаторский симфонический оркестр по управлением Артёма Маркина. Ведущим вечера классической музыки станет известный музыкальный критик Артем Варгафтик.
Вход свободный
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Посети необычные экскурсии
Проект “Подними глаза”
Новые авторские экскурсии пройдут в эти выходные во Владимире. В субботу, 16 июня, на день шестой – Сатурна, Алексей Валентинович проведет короткий вояж в историю колдовства на Владимирской земле с научно-практической частью. Начало в 18.00.
Полное вопросов и смертельных ловушек путешествие в аномальную Зону состоится в воскресенье, 17 июня. Вместе с Владимиром Нежным разберемся вместе, что это – посещение пришельцев, падение метеорита или коллективный психоз. Начало в 5.00.
Также в воскресенье, 17 июня, неутомимый Алексей Валентинович подготовил для всех любителей ужасов “Кладбищенские страшилки”. Начало в 18.00.
Подробности участия в экскурсиях смотрите в группе “ВКонтакте”
Татьяна Лысова
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