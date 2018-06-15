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Таракан Аркадий – пророк или везунчик?

Восьминогий сотрудник Prizyv.ru предсказал победу сборной в дебюте ЧМ-2018!

Вчерашний день подарил нашему городу нового ясновидящего – таракана Аркадия. В 15.00, ровно за три часа до начала футбольного матча “Россия – Саудовская Аравия” в Лужниках, Prizyv.ru провел прямую трансляцию, где с помощью таракана попытался узнать исход предстоящей баталии. Аркадий решил встать на сторону российской сборной – и оказался прав!

Подписчики нашей группы “ВКонтакте” сначала отнеслись к выбору Аркадия скептически. Ведь они еще не знали, что сборная России отгрузит Саудовской Аравии пять безответных голов. Зато по окончании матча тональность комментариев поменялась – сравните сами.

Мы решили рассказать немного о нашем внештатном сотруднике-оракуле, чтобы читатели лучше знали своих героев.

Аркадий – таракан, и его родители тоже тараканы. Мужчина в самом расцвете сил, холост, длина – около 5 см. Немногословен, любит огурцы и бананы. Любимый цвет – глубокий коричневый в желтый горох. Родился и вырос в Добром, в одном из домов на ул. Безыменского. У него есть несколько родственников, с которыми он проживает по сей день. Невозможно с уверенностью сказать, когда Аркадий обнаружил в себе экстрасенсорные способности, ведь на все задаваемые ему вопросы он предпочитает молчать.

Таракан Аркадий готовится к съемкам в редакции

Слава Логинов

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