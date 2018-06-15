Следуй за “Улиссом”!

“Каждая жизнь – множество дней, чередой один за другим. Мы бредем сквозь самих себя, встречая разбойников, призраков, великанов, стариков, юношей, жен, вдов, братьев по духу, но всякий раз встречая самих себя”…

16 июня Lа Bloom, он же Блумсдей – праздник дочитавших “Улисса”, модернистский роман ирландского писателя Джеймса Джойса, написанный в стиле “поток сознания”. Собственно, весь роман — описание одного дня из жизни Леопольда Блума. Этот день он проводит в издательстве, на улицах и в кафе Дублина, на похоронах своего знакомого, на берегу залива, в родильном доме, где он знакомится с молодым учителем Стивеном Дедалом, в притоне и, наконец, в собственном доме, куда он поздно ночью приводит изрядно выпившего Дедала. В жизни самого Джойса 16 июня — день первого свидания с горничной Норой Барнакль, которая потом стала его женой.

Роман писался семь лет. Сам Джойс говорил о нем: “я вложил в него столько головоломок и загадок, что профессора ещё многие столетия будут спорить о том, что я имел в виду”.

Блумсдей — это праздник, когда тысячи людей по всему миру не просто разгадывают джойсовские загадки, но и делятся ответами друг с другом. В этот день положено ехать в Дублин и идти по городу известным маршрутом. Если вы вдруг по каким-то причинам не очень хорошо помните книгу, путевую карту можно скачать из Интернета или взять в дублинском джойсовском центре.

В случае затруднений на маршруте надо ориентироваться по знакам на асфальте и странно одетым людям (да, Дублин гордится этим романом, поэтому на улицах города много табличек с привязанными к месту действия цитатами из “Улисса”). Останавливаться перекусить положено в правильных пабах, например, в “Дейви Бернсе”, и заказывать не традиционный “Гиннесс”, а бургундское, бараньи почки и сэндвичи с горгонзолой. Кстати, в том же самом “Дейви Бернсе” свободных мест вы не найдете и на десять метров окрест – везде будут плотно стоять Блумы, Дедалы, Молли и сочувствующие им. На этот случай имейте в виду: прочие пабы тоже готовы и с удовольствием предложат вам специальное “джойсовское” меню.

Марина Сычёва

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