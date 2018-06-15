Как согреться летом?

МЧС присылает эсэмэски о грядущих ночных заморозках, в кране нет горячей воды, полотенцесушитель холодный, в квартире сырость… Все говорит о том, что наступило лето! Кто-то поджигает газовые конфорки и таким образом греется, выжигая кислород. Кто-то греет воду в кастрюльках, чтобы помыть голову. Ну а мы сегодня расскажем вам, как с минимумом затрат остаться в цивилизованных условиях проживания, даже если на дворе июнь!

Устанавливаем водонагреватель в квартиру

Для краткосрочных отключений воды нет большого смысла покупать огромный водонагреватель на 100 литров. Не слушайте продавцов! Даже семье из нескольких человек для того, чтобы полноценно принять душ и помыть посуду, будет достаточно водонагревателя на 10 литров, который вполне может уместиться даже под кухонной мойкой. Главное – не ломиться в ванную всей семьей разом. Особенность водонагревателя на 10 литров в том, что он очень быстро нагревается. Если делать перерывы хотя бы в 10-20 минут между походами в душ, то тепло достанется всем. Такие водонагреватели стоят от 3000 рублей и замечательно вписываются даже в маленькие кухни хрущевок.

А вот к примеру, на фото ниже водонагреватель не уместился под мойку и был установлен на видном месте. А хозяева не хотят, чтобы он целый год был здесь. Что же делать?

С маленьким водонагревателем нет проблем. При правильном монтаже всегда есть возможность слить с него воду, снять водонагреватель и убрать до следующих отключений. Самое главное, чтобы водонагреватель был защищен дифференциальным автоматом или устройством защитного отключения – по соображениям электробезопасности. Кстати, потребляют такие водонагреватели всего 1,3-1,5 киловатта. Это примерно как ваша микроволновка и меньше, чем стиральная машинка. Главное, не включайте все мощные устройства, потребляющие электричество, одновременно.

Итого, потратив 3000 рублей на водонагреватель, 1000 рублей на краны, гибкие подводки и тройники, вы получите все необходимое для того, чтобы пережить июнь в комфорте. Если у вас достаточно смелости и опыта, водонагреватель вы можете установить самостоятельно, благо сейчас очень много обучающих роликов в сети. Но лучше, конечно, обратиться к профессионалам, чтобы не затопить соседей или не получить удар током. В среднем стоимость установки водонагревателей начинается от 2500 рублей. Ваша квитанция на электричество, в зависимости от активности пользования водонагревателем, подорожает на 400-800 рублей.

Устанавливаем электрический полотенцесушитель

Электрический полотенцесушитель – это пока еще не очень популярная вещь в России. Однако даже матерые профессиональные сантехники рекомендуют отказываться от классических водяных полотенцесушителей в пользу электрических. На первый взгляд, эта идея кажется безумной – ведь за электричество надо платить, а штатный полотенцесушитель в квартире многие считают вроде как бесплатным! Но на самом деле это не так. В условиях рыночной экономики в сфере ЖКХ не осталось ничего бесплатного. И сегодня, при грамотной установке, электрический полотенцесушитель может даже оказаться выгоднее, чем классический “змеевик” (особенно если вы откажетесь от водяных полотенцесушителей в пользу электрических всем домом). Более того, Фонд содействия реформированию ЖКХ прямо рекомендует всем переходить на электрические полотенцесушители в документе под названием “Практическое пособие по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов при капитальном ремонте” (стр. 68). Электрический полотенцесушитель никогда не протечет, выбор размеров, дизайна и функциональности у него намного шире, его можно повесить где угодно, если есть розетка, а самое главное – он работает круглый год! С ним ваши полотенца всегда будут сухими, а в ванной будет меньше сырости и больше тепла.

По стоимости самые простые электрические полотенцесушители начинаются от 2500 рублей. Средних размеров “лесенка”, как на фото ниже, может стоить в районе 5000-7000 рублей.

Но самое главное – эти полотенцесушители потребляют электричество всего лишь на уровне ламп освещения! При потреблении в 40 ватт, вы гарантированно получите большой удобный полотенцесушитель с температурой в 60 градусов в любое время года. Установить его можно самостоятельно, если есть розетка – его всего лишь нужно будет повесить на стену. Если же полотенцесушитель будет оборудован таймером, который, кстати, можно приобрести отдельно, то при эффективной настройке ваша плата за электричество потяжелеет всего на 150-200 рублей в месяц. Поверьте, оно того стоит!

Устраиваем в ванной теплые полы

Этот вариант более трудоемкий, чем предыдущие, и уместен, если вы делаете ремонт в ванной. Один раз потерпите – получите дополнительный источник тепла, сухости и забудете про плесень и грибок в ванной навсегда. Электрические теплые полы сегодня доступны как никогда. Я вообще взял за правило – если кладу плитку на пол, то обязательно делаю теплый пол. И вам советую поступать также. Для средней ванной комнаты в большинстве наших домов достаточно самого небольшого нагревательного мата размером 0,6 кв. метра. Такие нагревательные маты стоят от 1300 рублей, устанавливаются под плитку на полу, и зачастую к ним в комплекте бесплатно дают регулятор температуры. Кстати, из личного опыта: если покупаете такого рода товары на строительных рынках – не забывайте торговаться и просите скидку. Редко кто отказывает.

Если регулятор температуры вам бесплатно не дают, то его можно приобрести отдельно рублей за 600. Итого вы вполне можете уложиться в 2000 рублей по материалам на сам теплый пол. Ну а дальше опытный плиточник без проблем его смонтирует, и вы будете наслаждаться неведомым доселе комфортом. Но что если вы не хотите затевать обильный ремонт ванной, но согласны потерпеть немного грязи в квартире несколько дней? Просто положите нагревательный мат поверх старой плитки! Сегодня существуют в продаже специальные виды клея, которые позволяют поверх старой плитки положить новую. Два года назад ровно так я поступил в квартире у своего родственника, который живет на первом этаже, и летом в ванной был невыносимо холодный пол! Мы купили недорогую плитку, хороший правильный клей, электрический нагревательный мат, расстелили его поверх старой плитки, промазали плиточным клеем, вывели терморегулятор на стену, а на следующий день поверх него положили новую плитку – и все! Минимум грязи, зато какой результат.



Вот эта самая ванная, в которой был устроен теплый пол без грязных демонтажных работ, “малой кровью”. Нижняя фотография сделана на телефон и показывает, как все это выглядит вживую, а верхняя сделана тепловизором и наглядно показывает, что пол стал теплым. Такой теплый пол потребляет всего 100 ватт, и квитанция по оплате электричества тяжелеет всего на 200-300 рублей в месяц. Но оно того стоит! Кстати, имейте в виду: в многоквартирных домах водяные теплые полы запрещены. Так что если вас будут уговаривать на подобные решения, не соглашайтесь.

Важно: Проводя работы, доверьтесь профессионалам, обязательно потребуйте установить вам устройства защитного отключения или дифференциальный автомат – тогда вы надежно защитите себя и членов вашей семьи от поражения электрическим током.

И все! Выполнив эти три простых условия, вы переживёте с комфортом любой июнь – даже такой холодный, как этот!

Виктор Волчек

Фото автора и o.kr.ua