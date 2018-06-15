Фэшн-блоггер “подружила” моду и футбол!

Чемпионат мира по футболу всколыхнул творческую фантазию владимирцев. Журналист, стилист и фэшн-блоггер Алина Новосельцева воплотила в жизнь необычную, стильную, футбольную фотосессию. Внимание: эти кадры читатели Pruzyv.ru увидят первыми! О том, как был реализован проект, нам рассказала сама Алина.

– Как появилась идея проекта?

– Для меня этот проект – чистое и кристальное творчество. Дело в том, что я каждый день пролистываю ленту Инстаграм и вижу однообразные фотографии. Причем неважно, Владимир это или Москва, Питер, Казань. Везде красивые девочки в красивых платьицах на незамысловатом фоне. Фотографии светлые, вылизанные, и что самое страшное – одинаковые. Редко встречаю интересные снимки, чтобы цепляли. Я люблю атмосферные фотосессии. Да, они не показывают товар лицом, они не призывают купить юбку или срочно заказать укладку, но они приносят удовольствие. Это как картины в музее. Мы же не повесим у себя дома над кроватью “Утро в сосновом лесу” Шишкина или картины Айвазовского. Мы придем в музей полюбоваться ими, получить эстетическое наслаждение. Здесь то же самое.



Поэтому мне захотелось сделать что-то необычное. Спорт, а особенно футбол, сейчас на пике популярности. Идея пришла в голову еще в марте, сразу нарисовалась картинка в голове – девушка должна быть в пышном платье, но на футбольном поле, в кроссовках. Тем более сейчас мода призывает нас к эклектике – смешению стилей, экспериментам в образах. Мне это очень нравится, я и сама ношу летящие платья с кроссовками и грубыми ботинками. Это смотрится интересно и необычно. Для модели я создала два образа, оба выполнены в модном спорт-шик стиле. Я использовала спортивные и женственные элементы. Например, спортивные гетры с фуксийными босоножками, бомбер с воздушным платьем. Такая игра контрастов всегда интересна.



– Для чего ты запустила этот проект?

– Цель – встряхнуть наш город. Это оказалось сложнее, чем я думала. Так непросто найти футболистов! Многие ребята просто сливались, хотя сначала давали согласие. Но кто ищет, тот всегда найдет. И нашей команде повезло. Я нашла обалденных мальчишек – Филиппа, Мирандо, Мишу и Лешу. У нас получилась такая интернациональная сборная. Это очень круто, я люблю необычные лица. На мой взгляд, это и есть истинная красота. Не ровный нос и пухлые губы, а как раз вот эти неровности и шероховатости. Плюс, когда в кадре люди разных национальностей – это смотрится очень эффектно.

– Сколько вас работало на площадке?

– Мы работали крутой командой. Все участники не только профессионалы своего дела, но и очень хорошие люди с чувством юмора. Для меня это очень важно! Какой съемочный процесс без шуток и приколов? Чудесные фэшн-кадры сделала фотограф Алена Смоляк. Она сразу откликнулась на мою идею, потому что все мы устаем от коммерции и рекламных съемок, нам хочется пошалить. Модный макияж и прическу сделала Екатерина Маркова. С Катей мы на одной волне, сразу поняли, каким будет целостный образ. И самое главное – наша модель Даша. Когда я придумывала фотосессию, то, можно сказать, делала ее под Дашу. Ну и, конечно, наши мальчишки-футболисты, без которых фотосессия была бы довольно скучной. Вот, карты сложились, и мы стали творить.

– Это, наверное, очень тяжелая работа. Долго снимали?

– Съемка проходила на стадионе “Лыбедь”. Мне кажется, мы снимали минут 20, а на деле почти три часа. Когда работать на площадке весело, то время летит незаметно.

– Где можно будет увидеть еще эти работы, кроме Prizyv.ru?

– Полный фотоотчет мы будем размещать в своих профилях в Инстаграм. Есть еще парочка идей с размещением, но пока говорить не буду.

Юлия Митина

Фото: Алена Смоляк

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