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Ходи пешком: в ногах правда есть!

Худеем, укрепляем здоровье, любуемся городом

В моей большой семье все без исключения очень любят ходить пешком. Мама, например, ежедневно в любую погоду  гуляет  не меньше 40 минут. Меня же к  пешим прогулкам с самого нежного возраста приучил папа. Каждые выходные  мы отправлялись в мини-поход из Доброго на Марьинку в гости к родственникам. Пешком, разумеется. Даже не знаю, из-за чего больше я любила такие марш-броски: то ли потому, что в гостях можно было безлимитно пить чайный гриб, то ли из-за того, что  с папой мне всегда было весело и интересно, но факт остается фактом – пройтись несколько километров для меня всегда в радость. В путешествиях это обязательная опция. А с недавних пор  я полюбила ходить пешком с работы домой или по делам. Это полезно и приятно.

Редакция, где я работаю, находится на улице Тракторной, а живу я в Добром. Не люблю ходить домой самой короткой дорогой, она же и единственная, к слову. Стараюсь выбирать хотя бы минимально новые маршруты, поэтому весь путь занимает в среднем часа полтора.

Однажды меня спросили, уж не в целях ли экономии я хожу пешком. Я тогда посмеялась, а потом  посчитала и удивилась. При идеальном раскладе: на работу и с работы на своих двоих в течение целого месяца – экономия составит  880 рублей. Пустячок, а приятно.

С гордостью и плохо скрываемой радостью констатирую тот факт, что за месяц ежедневных пеших прогулок я похудела. Конечно, не стоит надеяться, что с лишним весом вы распрощаетесь только благодаря такой активности. Мне пришлось отказаться от сладкого и налегать на овощи, так что тут все в комплексе сыграло свою роль. Но если вы, как и я, фитнес и прочий спорт на дух не переносите, гуляйте чаще. У меня и утяжелители всегда при себе – книжки и сменка в сумке. Обычно я прохожу чуть более десяти тысяч шагов за одну прогулку, этого вполне достаточно для комфортного самочувствия, но  иногда случаются и маленькие личные рекорды.

Прогулки пешком для меня еще и релакс. Чаще всего я гуляю с подругой-единомышленницей, но могу пройтись и одна. Тогда себе в компанию я беру большой стакан кофе, чая или мороженое. Кто-то гуляет с наушниками и любимой музыкой, я же предпочитаю слушать звуки города. Лучшее время для подумать.

А еще пешие прогулки –это способ поближе узнать родной город. Например, познакомиться с его жителями…

или оценить  шедевры ландшафтного дизайна…

…и городского стрит-арта.

Вот вы часто заглядываете в старые городские дворики? Нет? А зря! Иногда они, как машина времени, чудесным образом могут вернуть вас в прошлое. Мое детство прошло в таком же дворе на улице Осипенко: с буйными зарослями, каменными сараями и бельем на веревке. Кажется, сейчас из окна выглянет бабуля и позовет есть молоко с покрошенным белым хлебным мякишем. Почему сейчас это не так вкусно, как в детстве?!

Если я вас еще не убедила, что ходить пешком – это здорово, то вот вам информация от специалистов. Пешие прогулки регулируют артериальное давление, снижают уровень холестерина, тонизируют мышцы и улучшают сон. Это удивительно, но врачи говорят, что ходьба снижает риск рака молочной железы, лечит боли в пояснице и может предотвратить развитие диабета 2-го типа. А еще прогулки полезны для мозговой и творческой активности.

Как заставить себя ходить пешком каждый день?

  • Найдите единомышленников. С  разговорами шагать гораздо легче.
  • Разбейте весь свой путь на несколько отрезков. Я, например, начинала с нескольких остановок.
  • Придумайте себе поощрения. Моя квартира  сейчас напоминает оранжерею. В конце каждого пути я покупаю у бабушек букет цветов. Такая красивая финальная точка.

Пойдемте гулять!

Анастасия Колова

Фото автора и striderspt.com.au

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