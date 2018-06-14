Владыка Лука — первый владимирский архипастырь

Многие называют Владимир центром древнерусской государственности, но из чего сложился этот почетный статус? Как вышло, что наш город на какое-то время стал, по сути, полноправной столицей Древней Руси? Об одном из таких событий и человеке, с жизнью которого оно связано, мы и расскажем сегодня.

В 1188 году епископ Ростовский и Суздальский Лука официально перенес свою резиденцию из древнего Ростова Великого в тогда еще сравнительно молодой, но быстро растущий Владимир. Лука стал епископом Ростовским, Суздальским и Владимирским. Этот шаг фактически сделал Владимир на Клязьме новым епархиальным центром. Владыка Лука оказал большую услугу великому князю Всеволоду Большое Гнездо, который давно стремился к укреплению своей власти.

Личность первого владимирского архиерея до сих пор остается загадкой для историков. Неизвестно, откуда он родом, и как епископа Луку звали в миру. Считается, что он — выходец из Южной Руси, так как иночество принял в одном из монастырей Киева. Иеромонах, а потом и игумен Лука сделал блистательную карьеру. К середине 1180-х гг. он стал настоятелем Спасского монастыря в селе Берестове близ Киева. В этой обители были похоронены Юрий Долгорукий и один из его старших сыновей Глеб — соответственно, отец и старший брат Всеволода Большое Гнездо. Разумеется, владимирский князь много раз бывал в Берестове и хорошо знал игумена Луку.

Неудивительно, что подбирая кандидата на архиерейскую кафедру, Всеволод остановил свой выбор на игумене Луке. Князь отверг кандидатуру епископа Николая I, византийца, которого продвигал его соотечественник, митрополит Киевский Никифор II. Поскольку за князем стояла реальная сила, митрополит вынужден был согласиться. 11 марта 1185 года Лука был рукоположен. В летописях об этом писали так: “митрополит же Микифор не хотяще поставити его, но неволею великою Всеволода и Святославлею и постави Луку епископом в Суждальскую землю…”

Летописи сообщают, что Всеволод ценил владыку Луку не только за ученость, но и еще за его кротость и смирение. Но, скорее всего, они были показными: новый епископ был искушен в придворных интригах и откровенно подыгрывал великому князю, справедливо рассудив, что с ростом власти Всеволода, растут и его собственные духовная власть и авторитет.

В статусе первого владимирского архиерея владыке Луке пришлось восстанавливать храмы Владимира, который 13 апреля 1185 года серьезно пострадал от сильного пожара. Как записал летописец, «…бысть пожар велик в граде Володимери месяца апреля в 13 день, в среду, погоре бо мало не весь город, и княж двор великий сгоре, и церквий числом 32, и соборная церковь святая Богородица златоверхая, юже бе украсил Благоверный Князь Андрей, и что бяше вне и вну узорочий и поникадила серебреная и сосуд златых и серебреных без числа… все огнь взял без утеча».

Всеволод III и Преосвященный Лука решили значительно расширить построенный Андреем Боголюбским каменный Успенский собор, фактически построить заново, увенчав его вместо одной главы пятью. Работы затянулись на три с лишним года и велись почти во все время пребывания епископа Луки во Владимире.

В 1187 году епископ Лука убедил великого князя Всеволода III примириться с рязанским князем Романом Глебовичем. В том же году по приказу Преосвященного Луки был расписан возрожденный Успенский кафедральный собор. 4 августа 1189 владыка Лука освятил обновленный Успенский собор в присутствии великого князя Всеволода III, его сына Константина и зятя князя Ростислава Ярославича из черниговских Ольговичей.

Летописец так отзывался о Преосвященном Луке: “…бысть же святый сей муж… молчалив, милостив к убогим и вдовицам, ласков же ко всякому, богату и убогу, смирен же и кроток речью и делом, утешая печальныя словом и делом, пас словесныя овцы, как добрый пастырь, нелицемерно, с кротостию и рассмотрением, бодрствуя над ними и оберегая их в день и ночь; победил мирскую похоть и диавола, укрепляясь оружием крестным”.

Скончался епископ Лука 10 ноября 1189 года во Владимире. Он был погребен 11 ноября во владимирском Успенском соборе в каменной гробнице. Гробница изначально была наглухо заложена кирпичом. Но через семьсот лет после кончины епископа, во время реставрации Успенского собора, ее открыли. Гробница владыки Луки находится в Успенском соборе и по сей день.

Николай Фролов

Фото: Сергей Рубцов/pushkinoart.mo.muzkult.ru