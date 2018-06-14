Самый лучший день: выбираем наряды на выпускной

Выпускной – день, который точно запомнится на всю жизнь. Многие девушки начинают готовиться за год. Но есть и те, кто еще не определился с нарядом или решили поменять его на что-то более актуальное. Я готова помочь! Предлагаю отказаться от надоевших и часто неудобных платьев в стиле “дорого-богато” и устроить себе настоящий модный вечер. Все следующие варианты можно найти в любой ценовой категории. Все их можно будет носить и после выпускного.

Садись, двойка!

Среди моих фаворитов – брючный костюм-двойка. Для выпускного предлагаю остановиться на пастельных оттенках или белом цвете. Это отличная альтернатива платью. Такой костюм смотрится роскошно и дорого. Образ получается лаконичный, но при этом в меру сексуальный. Меняя обувь и аксессуары, можно добиться совершенно разных эффектов. Костюм органично будет смотреться и в повседневной жизни, это отличное вложение. В обычной жизни такой костюм можно носить по отдельности, комбинируя верх и низ с другими вещами. Можно получить как минимум три совершенно разных образа.

Не спать, а праздновать

Интересным вариантом для выпускного станет костюм в пижамном стиле – одновременно элегантно и богемно. Чтобы подчеркнуть торжественность момента, лучше остановиться на черном или пудровом цвете. Это вариант для смелых модниц, но, поверьте мне, вы точно будете в центре внимания! Носить “пижаму” можно как с босоножками или туфлями на каблуках, так и с белыми кроссовками, все зависит от того, какой стиль вам ближе – роскошная классика или ироничный спорт-шик. Как и двойку, в обычные дни верх и низ этого костюма можно комбинировать с вещами из обычного гардероба.

Современная Одри Хепберн

Хорошим (и практичным) вариантом станет комплект из юбки и топа. Он смотрится празднично, но при этом свежо и необычно. Я сама выбрала такой на одно из торжеств и была в центре внимания! Силуэт в стиле new look, который так шел романтичной Одри Хепберн, правильно расставляет акценты и делает фигуру более женственной, а талию более стройной. Он подчеркивает юность девушки, а это то, что нужно для выпускного. Сделать образ более дерзким можно заменив традиционный топ на укороченный – кроп-топ. Снова о практичности: этот наряд на все случаи жизни. Он подойдет как для вечеринки или свидания, так и для обычных будней.

По коктейлю?!

Хорошей альтернативой длинному вечернему наряду станет коктейльное платье. Уж оно точно не будет висеть в шкафу после выпускного. Такое можно смело надевать и на другие торжества. Длина – мини или миди. Тренд этого года – все оттенки фиолетового и пастельные тона. Они особенно хорошо смотрятся летом. Однако маленькое черное платье никто не отменял. Если у вас оно уже есть и вы не хотите траться на покупку наряда на выпускной, просто дополните его босоножками на шпильке и подходящими аксессуарами.

Наряд – это лишь часть образа, который также состоит из макияжа и прически. Все должно быть выдержано в одном стиле и гармонично подчеркивать вашу естественную красоту. Выбирайте легкие укладки, нежные волны или мягкие свободные пучки. Избегайте слишком “правильных” причесок, это антитренд! А о макияже для выпускного мы поговорим в следующий раз.

С любовью, МоднаЯ

Фото: makeitinny.com