Почему я не могу выучить иностранный язык?

На дворе ЧМ-2018, в страну приехали толпы фанатов из разных стран. Поговорить бы с ними, расспросить, как живут… Эх, надо было не бросать английский. И немецкий. И испанский. Почему вообще люди бросают изучать иностранные языки, ведь это же вроде бы так круто – ломать языковые барьеры! Как правило, это происходит из-за нескольких распространенных ошибок. Давайте их и разберем.

Зубрежка вместо разговора

Конечно, и словарный запас, и произношение, и грамматика важны. Но думать, что вы заговорите, заучив наизусть правила, или вызубрив десять тысяч слов, или овладев всеми тонкостями произношения “как у лондонских кокни”, – наивно. Зубрежка дает результат только тогда, когда ее совместили с разговорной практикой. Найдите в своем окружении носителя языка (это идеально), либо друга/родственника/знакомого, говорящего на желаемом иностранном языке и разговаривайте, разговаривайте, разговаривайте.

Вы смотрите сериалы с русскими субтитрами

Многие новички считают, что если они смотрят фильмы на английском, пусть и с русскими субтитрами, то они изучают и прокачивают язык. Это заблуждение. Спустя 5 минут после начала фильма ваш мозг перестает улавливать иностранную речь. Он успевает концентрировать внимание только на картинке и субтитрах. По итогу получается, что вы просто смотрите фильм, а язык идет фоном.

Чтобы иностранные фильмы приносили пользу, сначала нужно овладеть хотя бы базовыми знаниями, чтобы вы на слух могли вычленять слова из речевого потока (имейте в виду, что носители иностранных языков зачастую говорят гораздо быстрее, чем мы с вами!). Потом попробуйте один и тот же отрывок проиграть несколько раз. Первый раз постарайтесь понять смысл разговора. При втором воспроизведении включите иностранные субтитры и выпишите все непонятные для вас слова. И уже потом включите еще раз и попробуйте повторить за героями весь диалог. Тренируйте произношение.

Кстати, для лучшего результата выбирайте сериалы, герои которых не живут в Виндзорском дворце или в трущобах. В обоих случаях и лексика, и произношение будут уж слишком специфическими. Смотрите истории из жизни обычных людей.

Вы завышаете планку

Давайте честно: выучить язык – это достаточно сложно и достаточно долго. В такой ситуации важно ставить перед собой реальные задачи. “Хочу через полгода написать нобелевскую речь на английском” – нереально. “Хочу через полгода более-менее свободно общаться на бытовые темы, плюс не теряться в туристических поездках” – вполне осуществимо. И не надо сразу хвататься за сложные материи, даже если это именно то, что вы хотите освоить в конечном итоге. Как в любом деле, надо не стесняться и начинать с азов – простые звуки, простые предложения.

Вы занимаетесь раз в месяц

Регулярность – наше все. Если вы выделяете для занятий языком один час в месяц, вы не добьетесь цели. Язык требует постоянной тренировки, это знают даже те, кто владеет иностранной речью свободно. Поэтому если уж вы решили учиться “спик”, “шпрехен” или “парле”, то будьте готовы выделять под это несколько часов в неделю. Продумайте, кто сможет помочь вам в изучении языка. Дочка учит английский в школе? Отлично, пусть полчаса утром поговорит с мамой на языке Эда Ширана. Такая практика не пройдет бесследно.

Вы учите английский “для себя”

“Для себя” – это не мотивация, а без мотивации ничего не осуществить. Поставьте перед собой ясную цель. Для чего вам язык? Например, вам нужно общаться с иностранными коллегами. Или вам ехать в Париж, а вы не готовы. Или не хочется тратиться на переводчика специальной литературы. Цель должна быть реальной, она должна поджимать вас по срокам и заставлять работать больше.

Вы верите в чудеса



Маркетологи правят миром. На каждой остановке висят объявления, что та или иная языковая школа научит вас болтать на английском за 2 месяца. Вы верите, идете, а по факту к концу курса умеете только строить небольшие простые предложения. Не надо удивляться! Никто, даже самый крутой и дорогой профессор, не научит вас болтать на иностранном языке за пару месяцев. Это невозможно. А все, что вы видите на плакатах и телеэкранах, просто маркетинговый ход. По сути, вас не обманывают. Разговаривать через пару месяцев вы сможете – на пять-шесть тем и с помощью простейшей грамматики. Вопрос только – этого ли вы хотели от ускоренного обучения?

Юлия Митина

Фото: vistanews.ru