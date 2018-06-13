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Собаки-обнимаки сменили “прописку” и собрали рекордную сумму

Переезд в парк "Дружба" из Загородного оправдал себя!

12 июня во Владимире прошла благотворительная акция “Собака-обнимака”. Собаки и их хозяева уже не раз выручали детей, нуждающихся в лечении, помогали собрать деньги на подарки воспитанникам детских домов, а в этот раз решили поддержать четвероногих собратьев из приютов “Валента” и “Атлант”. В этом году акцию уже проводили в мае в Загородном парке. Тогда удалось собрать чуть больше 6 тысяч рублей. В этот раз организаторы сменили локацию и расположились в парке “Дружба”. И очень удачно, ведь в это время здесь проходила праздничная программа, посвященная Дню России.

Как всегда, обнять можно было и маленькую собачку, и большую. Организаторы позаботились о разнообразии пород.

За время проведения акции у нее появились постоянные участники. Например,  эти красавицы-шпицы ни одной акции не пропускают и всегда стараются принарядиться к ней, чем очень радуют детей.

В этот раз “обнимакам” удалось собрать рекордные 17 тысяч рублей. Часть средств ушла на организаторские расходы, осталось 16 тысяч – судя по опыту предыдущих акций, это невероятно много.

По словам организаторов акции, добиться успеха во многом помогла поддержка СМИ и удачный выбор локации.

– В «Дружбе» большой пешеходный трафик, – объясняет  организатор акции “Собака-обнимака” Наталья Калашникова. – Мы пока не знаем, будем ли проводить следующие акции здесь или вернемся в Загородный, но администрация парка уже попросила нас провести что-то подобное на День рождения парка. Пока мы думаем над этим предложением.

Если все сложится удачно, то собак-обнимак мы увидим уже совсем скоро, в конце августа. Следите за обновлениями в группе акции, чтобы ничего не пропустить.

Алена Славина

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