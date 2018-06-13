Как разговаривать при встрече с футбольными фанатами?

Чуть больше суток до старта ЧМ-2018. Болельщики – в полной боевой готовности. В хорошем смысле слова, конечно. На чемпионатах мира к просмотру матчей всегда подключается много людей, которые в обычное время футбол не смотрят. Вот мы и решили им помочь и составить небольшой словарь, который позволит новоиспеченному “фанату” не выглядеть белой вороной среди хардкорных фанов. Где и зачем в футболе паркуют автобус? Что за странное слово “клиншит”? И почему “паненка” в футболе – это совсем не польская барышня, как в словаре Даля? Узнайте прямо сейчас!

“Двенадцатый игрок”

У этого выражения два значения. Хороший “двенадцатый игрок” – это болельщики, которые гонят вперед любимую команду. Плохой – это арбитр, который подсуживает одному из соперников и таким образом как бы вливается в состав команды. Правда, тогда с трибун в его адрес никто не крикнет “Судья – двенадцатый игрок!”. Нет, на этот случай у правильного “двенадцатого игрока” есть выражения пожестче. Судейские скандалы в футболе – не редкость, ошибки делают все, в том числе и величайшие арбитры. Так что нет никаких оснований думать, что на ЧМ-2018 все будет иначе. Но так хочется, чтобы судей мы замечали как можно реже!

“Антифутбол”

Нет, это не хоккей. Широкое распространение термин получил после чемпионата Европы 2004 года, который сенсационно выиграли греки. Команда, которую тренировал немец Отто Рехагель и сама особо не играла, и другим не давала. В шести матчах греки забили всего семь голов. Но им хватило. Проиграли сыны Эллады всего один раз – сборной России, которая таким образом громко хлопнула дверью и вылетела с чемпионата. В общем, если видите команду, которая играет так, что от скуки скулы сводит, – это и есть антифутбол.

“Clean sheet”

Это матч, в котором вратарь не пропустил ни одного гола. У нас принято говорить “сыграл всухую”, “отстоял насухо”, но некоторые используют именно это английское выражение – “клиншит”, буквально “чистый лист”. Это означает, что в протоколе матча в графе “голы” останется пустое место. Чем больше в послужном списке вратаря “клиншитов”, тем вратарь лучше. Либо у соперников хронически сбит прицел.

“Рука бога”

Английский болельщик со стажем, услышав “hand of god” (“рука бога”), скорее всего, сморщится, как от боли. Еще бы! В 1986 году в четвертьфинальном матче между сборными Аргентины и Англии гениальный коротышка Диего Марадона забил гол, подыграв себе рукой. Судья взятие ворот засчитал, а аргентинский полузащитник после матча заявил, что если в том эпизоде и была задействована чья-то рука, то это “рука бога”. С тех пор нет-нет, да и случится, что игроки пытаются повторить сомнительный подвиг Марадоны. Но, справедливости ради, арбитры обычно таких “богов” сразу призывают к порядку.

“Хет-трик”

В футболе голов забивают не так много, как в хоккее. А уж чтобы три гола забил один и тот же игрок, так это вообще большая редкость. Почему это назвали хет-триком (от английского hat-trick, буквально “трюк со шляпой”), сказать сложно. По одной из версий, это пришло из хоккея, где если хоккеист забрасывает три шайбы, зрители бросают на лед головные уборы. По другой – что такой искусный футболист похож на фокусника, который неожиданно вытаскивает кролика из шляпы. Мячи, которыми удалось сделать хет-трик, игроки стараются забрать домой – это очень ценный трофей!

“Мексиканская волна”

Это известная всем “волна”, которую запускают на стадионах. Болельщики на матче в определенный момент рядами встают, поднимают руки и потом садятся. Таким образом кажется, что по трибунам идет волна. Это интересный и суперпростой способ коллективного развлечения. Особенно помогает, если холодно, а на поле ничего сногсшибательного не происходит. Название прижилось после ЧМ-1986 в Мексике. Именно там об этом явлении впервые написали в газетах. А сам способ пускать волну родился в 1960 году на матчах по американскому футболу.

“Паненка”, или “Удар Паненки”



Да, на самом деле речь идет о чешском футболисте Антонине Паненке. Он прославился тем, что придумал очень хитрый удар с пенальти. И не просто придумал, а реализовал одиннадцатиметровый. Да не в обычном матче, а в финале ЧМ-1976! Жертвой хитроумного чеха пал голкипер сборной ФРГ. Мяч посылается слабо, навесом, прямо по центру. И если вратарь поторопится и прыгнет в любой из углов ворот – шансов вытащить такой мяч у него уже нет. Правильнее, конечно, говорить “забить ударом Паненки”, но нередко приходится слышать и не очень грамотный вариант “забить паненкой”.

“Припарковать автобус”

Автор этого крылатого выражения – один из самых ярких тренеров XXI века Жозе Моуринью. Футбольный “автобус” паркуют в собственной штрафной площади – иными словами, “автобусная” команда садится в глухую оборону. Иногда это делается, чтобы сохранить нужный счет, а иногда просто потому, что сил хватает только, чтобы отбиваться. Мы, конечно, надеемся, что наши парни лихими атаками заставят парковать автобус своих соперников. Но это уж как получится.

Юлия Митина

Фото: starguard.ru