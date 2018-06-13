Испытано на себе: как я сдавала кровь

Донорская кровь нужна всегда, а не только после страшных пожаров, катастроф, травм или операций. Ведь есть люди, которые нуждаются в переливании крови всегда, например, больные онкогематологическими заболеваниями. Если вы хотите помочь другим, прочитайте, как это сделать. Я поделюсь своим опытом сдачи крови.

Для начала нужно прийти на станцию переливания или в передвижной пункт приема крови. Я ходила в передвижной. Это обычная машина с фургончиком. Намного приятнее любых наших больниц. Персонал там добрый, места много. Все светло и чисто.

Первый этап – анкета, где нужно указать состояние своего здоровья, образ жизни, наличие хронических заболеваний. После чего у вас берут кровь из пальца, чтобы определить уровень гемоглобина, а также другие параметры крови. Именно от этого анализа зависит, допустят ли вас до сдачи.

Дальше, по идее, вас должен осмотреть врач, задать вопросы и допустить к сдаче крови. Но в фургончике во время забора крови из пальца мне задали всего два вопроса: “Как ты себя чувствуешь?” и “Что ела вчера и сегодня?”

После того как вас допускают к сдаче крови, вам могут предложить перекусить и выпить чаю или сока. Это обычная практика, но в фургончике мне ничего не предлагали, а сразу перешли к делу.

Мы прошли по коридору в комнату, где были установлены три кушетки. Меня положили на одну из них, дали в руку специальный тренажер в виде сердца, который надо было сжимать. Потом все как обычно: наложили жгут, продезинфицировали место укола, я “поработала кулачком”, и кровь пошла в специальный пакетик.

Я лежала на кушетке около 20 минут. За это время у меня успели взять около 450 мл крови. Было вполне комфортно, ко мне несколько раз подходили, спрашивали, как дела. По окончании процедуры мне наложили повязку, снять которую разрешили не раньше чем через четыре часа.

Сейчас после сдачи крови вам выдается справка, которая дает право на два оплаченных дня отдыха. Также вы получаете полноценный обед или компенсацию на питание – ведь после сдачи такого большого объема крови вы должны восстановить силы.

Как готовиться к сдаче крови?

Накануне нельзя употреблять жирную, жареную, острую, соленую, копченую пищу, колбасы и сосиски.

Не нужно сдавать кровь натощак.

Лучшая еда до сдачи – овощи, фрукты, крупы, сухари, сушки, макароны. Из напитков сок, чай, морс, компот, воду.

За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – лекарства, которые содержат аспирин или анальгетики.

Утром в день сдачи крови нужно позавтракать поплотнее.

Если вы курите, то воздержитесь от сигарет за час до сдачи.

Лучше сдавать кровь до полудня. Тогда организм легче перенесет потерю крови.

Нельзя сдавать кровь, если вы не выспались или испытываете стресс.

С собой нужно иметь паспорт с регистрацией в том регионе, где сдаете кровь.

Многие доноры во время сдачи крови жалуются на небольшое головокружение. Это нормально. Но, если вы близки к обмороку или очень плохо себя чувствуете, об этом нужно срочно сказать медсестре.

После того как вы сдали кровь:

Первые 15 минут спокойно посидите.

Не курите в течение первого часа.

Больше пейте и хорошо питайтесь в течение двух суток.

Исключите серьезные физические нагрузки в первое время.

Прививки можно делать не раньше, чем через 10 суток.

Помните, сдавать кровь женщины могут 4 раза в год, а мужчины – 5. На сайте областной станции переливания крови есть “донорский светофор”. Там вы можете посмотреть, какая кровь сейчас нужна больше всего, а какая пока не требуется. Таким образом, вы можете сразу понять, стоит ли вам идти сдавать кровь. Также на этом же сайте вы можете найти график работы выездных бригад.

Юлия Митина

Фото: etodavlenie.ru