Что вы знаете про «Мертвые души» Гоголя?

1. Кто из известных писателей подсказал Николаю Гоголю идею «Мёртвых душ»?
Правильно!
Неправильно!
-
К какому жанру относятся «Мёртвые души»?
Правильно!
Неправильно!
-
В чем проявляется поэтический элемент произведения Николая Гоголя?
Правильно!
Неправильно!
-
В чем состоит смысл названия произведения?
Правильно!
Неправильно!
-
Зачем Чичиков собирал мёртвые души?
Правильно!
Неправильно!
-
В какой последовательности Чичиков посетил помещиков города NN?
Правильно!
Неправильно!
-
Почему именно в такой последовательности Н.Гоголь представляет нам помещиков?
Правильно!
Неправильно!
-
С какой целью Гоголь вводит в своё произведение «Повесть о капитане Копейкине»?
Правильно!
Неправильно!
-
Чей дом автор описал таким образом: «…комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; …за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок»?
Правильно!
Неправильно!
-
Чей это портрет: «Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с его лица»?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из героев Н. Гоголя так угощает гостей: «У меня, когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся»?
Правильно!
Неправильно!
-
Кого из помещиков Гоголь назвал «прорехой на человечестве»?
Правильно!
Неправильно!
-
Сколько томов «Мёртвых душ» задумывал написать Гоголь?
Правильно!
Неправильно!
-
Чем, по замыслу Гоголя, второй том должен был отличаться от первого?
Правильно!
Неправильно!
-
Как завершается первый том произведения?
Правильно!
Неправильно!
-
Поделиться:
Обсуждение 2
У меня 8 из 15-половину угадала!читала 100 лет назад!классный тест!
12 из 15! Большое спасибо за интересный тест)