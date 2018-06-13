Что вы знаете про «Мертвые души» Гоголя?

1. Кто из известных писателей подсказал Николаю Гоголю идею «Мёртвых душ»?

В чем проявляется поэтический элемент произведения Николая Гоголя?

В основе сюжета афера Чичикова по скупке бумаг на умерших крестьян

В чем состоит смысл названия произведения?

Чтобы потом подать документы в опекунскую палату и заработать на этом

Чтобы произвести впечатление на женщин

Чтобы увеличить свой вес в обществе

В какой последовательности Чичиков посетил помещиков города NN?

Почему именно в такой последовательности Н.Гоголь представляет нам помещиков?

Чтобы показать ужасные последствия нищеты и безысходности

Чтобы опровергнуть суждение о безнаказанности властей

С какой целью Гоголь вводит в своё произведение «Повесть о капитане Копейкине»?

Чей дом автор описал таким образом: «…комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; …за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок»?

Чей это портрет: «Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с его лица»?

Кто из героев Н. Гоголя так угощает гостей: «У меня, когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся»?

Кого из помещиков Гоголь назвал «прорехой на человечестве»?

Чем, по замыслу Гоголя, второй том должен был отличаться от первого?

Ещё более «мёртвыми» с духовной точки зрения персонажами

Нравственным очищением Чичикова

Арестом Чичикова и торжеством справедливости